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Başbakan formülü açıkladı!

Başbakan formülü açıkladı!.10097
  • Giriş : 16.01.2018 / 15:45:00

Başbakan Binali Yıldırım, cari açığın kapatılmasına dair planlarını anlattı.

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Büyüyen Beşik

Başbakan Binali Yıldırım, ekonomiye dair önemli açıklamalarda bulundu. Başbakan, cari açığın kapatılmasına HES'lerin olumlu katkı sağladığını belirterek 2019 yılında uygulanacak planı anlattı.

Başbakan Yıldırım, "HES’ler cari açığımızın kapanması hususunda olumlu katkı sağlıyor. Enerji üretimimizi 2019 yılına kadar 110 milyar kilovatsaate çıkararak cari açığı azaltacağız." dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, yaptığı yazılı açıklamada, "HES’ler cari açığımızın kapanması hususunda olumlu katkı sağlıyor. Enerji üretimimizi 2019 yılına kadar 110 milyar kilovatsaate çıkararak cari açığı azaltacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin enerjide dışa bağımlı olduğuna işaret eden Yıldırım, şunları kaydetti:

"Enerjide dışa bağlı bir ülkeyiz. Sağlam, dengeli, sürdürülebilir bir enerji strateji hedefi ile yatırımlarımıza devam ediyoruz. Amacımız 2023 yılına kadar enerjideki dışa bağımlılığımızı azaltmak."

TRT

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