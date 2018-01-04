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Başbakan, Genelkurmay Başkanı ile görüştü

Başbakan, Genelkurmay Başkanı ile görüştü.14626
  • Giriş : 04.01.2018 / 17:35:00

Başbakan Binali Yıldırım, Genelkurmay Başkanı ile görüştü.

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Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile görüştü.

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