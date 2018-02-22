Başbakan, Genelkurmay Başkanı'nı kabul etti!
Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde Genelkurmay Başkanı'nı ile 1,5 saatlik bir görüşme gerçekleştirdi.
NTV
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