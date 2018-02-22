Facebook Twitter Rss

Başbakan, Genelkurmay Başkanı'nı kabul etti!

Başbakan, Genelkurmay Başkanı'nı kabul etti!.15284
  • Giriş : 22.02.2018 / 16:55:00

Başbakan Binali Yıldırım, Genelkurmay Başkanı'nı kabul etti.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde Genelkurmay Başkanı'nı ile 1,5 saatlik bir görüşme gerçekleştirdi.

NTV

Ataşehir'de bomba ihbarı

Rusya'dan Amerika'ya Suriye eleştirisi

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Erdoğan Afrin'le ilgili sayı verdi!

Erdoğan Afrin'le ilgili sayı verdi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrin operasyonuna ilişkin açıklama yaptı.

Çavuşoğlu: YPG'yi korumaya çalışana izin yok

Çavuşoğlu: YPG'yi korumaya çalışana izin yok

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afrin operasyonu ile ilgili açıklama yaptı.

 

Erdoğan'dan askerlerin ailelerine telgraf!

Erdoğan'dan askerlerin ailelerine telgraf!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit ailelerine telgraf çekti.

Külliye'den Afrin açıklaması!

Külliye'den Afrin açıklaması!

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden Afrin ile ilgili açıklama geldi.

 

Akşener o isimleri topluyor

Akşener o isimleri topluyor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bu akşam kritik bir toplantı yapacak.

Kılıçdaroğlu: En ağır ceza getirilmeli

Kılıçdaroğlu: En ağır ceza getirilmeli

CHP lideri Kılıçdaroğlu, pedofili ile ilgili sert sözler sarfetti.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya