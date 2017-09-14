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Başbakan görevden alınmasını istedi

Başbakan görevden alınmasını istedi.14059
  • Giriş : 14.09.2017 / 13:27:00

Bağımsızlık referandumunun yapılacağı Irak'ta ortalık karıştı.

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Sepet Beşik

Kuzey Irak'ta bağımsızlık referandumuna katılma kararı alan Kerkük Valisi için flaş karar. Irak Başbakanı Haydar el-İbadi Kerkük Valisi'nin görevden alınmasını istediğini duyurdu. İbadi, referandumun anayasaya aykırı olduğunu belirtti.

IKBY Başkanı Mesut Barzani, 7 Haziran'da siyasi partilerle gerçekleştirdiği toplantı sonrasında, uzun süredir tartışılan bağımsızlık referandumunun 25 Eylül 2017'de yapılacağını ilan etmişti.

Irak meclisi, salı günü IKBY'nin referandum girişimini reddederken, Diyala ve Salahaddin vilayetlerindeki yerel yönetimlerde kendi sınırları dahilinde referandum yapılmasını kabul etmeyeceklerini bildirmişti.

HABERTURK

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