Başbakan gözyaşlarını tutamadı!

33 ay sonra yeniden AK Parti Genel Merkezine gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'on üyelik törenindeki konuşması sırasında Başbakan Binali Yıldırım gözyaşlarını tutamadı. Yıldırım açıklamasında da duygu dolu anlar yaşadı.Yıldırım, "AK Parti olarak 21 Mayıs’ta olağanüstü kongremizi yapma kararı verdik. Yeni bir heyecan ve ümitle, yeni bir başlangıçla sayın cumhurbaşkanımızı genel başkan adayı olarak teklif edeceğiz" dedi.Başbakan Binali Yıldırım şöyle konuştu: "Özlemek sabretmektir, yılları ayları saatleri izlemektir. Gelecekse beklenen, beklemek güzeldir. İşte beklenen an sayın Cumhurbaşkanımız, kurucu genel başkanımız, bugün yuvaya kurucusu olduğu AK Parti’ye tekrar dönüyor. Kendisine yol arkadaşlarım adına, grubum adına hoş geldiniz, şeref verdiniz diyorum. Bize bu yolu açan aziz milletime huzurlarınızda şükranlarımı sunuyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, saygıdeğer hanımefendi, değerli yol arkadaşlarım hepinizi saygıyla selamlıyorum. Konuşmamın başında geçtiğimiz Cuma günü kesin sonuçların açıklandığı 16 Nisan halk oylamasının demokrasimize, ülkemize tekrar hayırlı uğurlu olmasını mevlamdan niyaz ediyorum. 16 Nisan 2017, cumhuriyetin ilanı kadar, çok partili hayata geçiş kadar iftiharla hatırlanacak çok anlamlı bir gündür. Büyük bir kararlılıkla sandığa giden, milletimizin her bir ferdine şükranlarımı sunuyorum. Bu vesileyle, bugüne kadar ülkemizin kalkınması büyümesi yolunda hizmeti geçen demokrasi mücadelemize katkı sağlayan herkese bir kez daha huzurlarınızda teşekkür ediyorum.Dün ülkemizin dört bir yanında emek ve dayanışma gününü kutladık. Emekleriyle, alın terleriyle, akıl terleriyle bu ülkeye hizmet eden bütün çalışanlarımızı kınıyorum. 1 Mayıs’ı bayram havasında geçirdik. Her yerde barış ve kardeşliğin egemen olduğu bir ortamı yaşadık. Bütün sendika ve STK yöneticilerine sağ duyulu yaklaşımları için teşekkür ederim. Buradan vatandaşımızın huzuru için yoğun bir mesai yapan bütün güvenlik güçlerimize ayrıca teşekkür ediyorum. emeğin, alın terinin, helal kazancın karşılığını tam anlamıyla veren bir sistemi hayata geçirmenin mücadelesini veriyoruz. Türkiye’nin uzlaşmayla çözemeyeceği hiçbir sorunu yoktur. Çalışanlarımızın her türlü beklentisine bugüne kadar kulak verdik, bundan sonra da daha iyi bir Türkiye’yi birlikte inşa edeceğiz.Bugün Türk siyaseti ve demokrasisi için tarihi bir gün yaşıyoruz. Aziz milletimizin kararı doğrultusunda, ülkeyi yönetenleri siyasetin üstünde görme anlayış artık sona ermiştir. Milletin adamı, millete hizmetin adresi, kurumuna AK Parti’ye milletin tasvibiyle bugün dönüyor. Öncelikle AK Parti’nin kurucu lideri sayın Cumhurbaşkanımızı yeniden aramızda görmekten duyduğumuz mutluluğu ifade etmek isterim. Kendi kurduğunuz evinize yuvanıza, tekrar hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Aslına bakarsanız, ev sahibine hoş geldiniz demeye de ihtiyaç yok. Bugün bu şarkı burada bitmez diyerek, sefere çıktığımız 14 ağustos 2001 tarihindeki kadar sevinçliyiz. Milletin kurduğu, rotasını milletin çizdiği AK Parti, milletin verdiği talimat dışına hiç çıkmadı, bugün de 16 Nisan’da verdiği kararın gereğini yerine getirmek için burada bir aradayız.AK Parti olarak 21 Mayıs’ta olağanüstü kongremizi yapma kararı verdik. Yeni bir heyecan ve ümitle, yeni bir başlangıçla sayın cumhurbaşkanımızı genel başkan adayı olarak teklif edeceğiz. Şüphesiz kararı kongre delegelerimiz verecektir, şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Bizler Türkiye’nin son 15 yılına damgasını vurmuş bir siyasi hareketin mensupları olarak, bugün büyük bir mutluluk yaşıyoruz. Geçtiğimiz 15 yılda elde edilen tarihi başarıların ardından, Türkiye’nin geleceğini inşa etmek üzere, bugün yeniden saflarımızı sıklaştırıyor, gücümüzü tazeliyoruz. AK Parti hareketi ilk günden itibaren, tek amacı ülkesine hizmet olan bir erdemliler hareketi olmuştur. Millete hizmet eden her arkadaşımız, istikametini korumuştur. 15 yıl boyunca görevlerimizde bayrak değişimi oldu, ancak bayrak asla yere düşmedi. Türkiye’de 15 yılda çok şey değişti ama bir şey hiç değişmedi. Değişmeyen, Türkiye’de sessiz devrimleri hayata geçiren, Türkiye’ye çağ atlatan bu hareketin kurucusu sayın Recep Tayyip Erdoğan ’ın milletimizin gönlündeki yeridir. Şimdi sayın cumhurbaşkanımız AK Parti ile, AK Parti sayın Cumhurbaşkanımızla birleşti, sembolleşti. Türkiye AK Parti ile büyüdü, AK Parti ile Türkiye’nin kaderi birleşti. Şimdi cumhurbaşkanımızın liderliğinde, daha büyük hedeflere imza atmaya hazırız.Bir partinin mensubu olmak, tüm vatandaşlarımızın hizmetinde olmanın önünde engel değildir. Siyaset yapmak, bütün vatandaşların hizmetinde olmak demektir. Cumhurbaşkanımızın son 15 senede yaptığı her hizmet nasıl ki bütün vatandaşlarımız içinse, bundan sonra da her eser bütün vatandaşlarımız için olacaktır. Bu sistem değişikliği, yönetimde çift başlılığı tamamen ortadan kaldırmıştır. Ülkeye kalıcı istikrarı getirecek bir değişikliktir. Büyük bir uzlaşmanın kapısını da aralamış oluyoruz. Bir takvim içerisinde bu değişimi bütün unsurlarıyla, aşama aşama cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini uygulamaya geçireceğiz. Türkiye sayın cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğinde, gelecek hedeflerine daha çok yoğunlaşacak, muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkma gayretini sürdürecektir. Bu sistemle ileri ve güçlü demokrasiyi ortaya çıkarak, siyaset güç kazanacak, vesayet ortadan kalkacaktır. Milli iradenin en güçlü şekilde yönetime yansıması bu sistemle tamamen gerçekleşmiş olacaktır. Türkiye’de güven ve istikrar teminat altına alınmış olacaktır.Allah aramızdaki muhabbet bağını daimi kılsın. AK Parti genel merkezi bugüne kadar büyük heyecanlar yaşadı, ama bugün bir başka. Çünkü 979 günlük hasret vuslata dönüşüyor. Allah’ın izniyle milletimizin desteği ve zatıalinizin liderliğinde millete daha güzel hizmetler yapacağız, ülkemiz daha güzel günler görecek, başımız dik, alnımız ak olmaya devam edecek. Bu çalışmalarda en büyük fedakarlık ailede. Hanımefendiye gösterdiği sabırdan dolayı teşekkür ediyorum, aynı şekilde Semiha hanıma da destek ve fedakarlık için teşekkür ediyorum. Bizler AK Parti milletvekilleri ve hükümet olarak, ülkemizin önünü açacak Cumhurbaşkanı hükümet sistemi değişikliği sürecinin birer paydaşı olduğumuz için gururluyuz, onurluyuz. Bu anayasa değişikliğinin gerçekleşmesinde, bizimle birlikte yol yürüyen MHP grubuna da teşekkür ediyorum. Allah hareketimizi daima istikamet üzere eylesin, bizi milletimizin hizmetinde daim eylesin. Hepinize sevgiler saygılar sunuyorum. Allah’a emanet olun. "HÜRRİYET