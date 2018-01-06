Facebook Twitter Rss

Başbakan: Gül'ün çıkışını tasvip etmiyoruz

Başbakan: Gül'ün çıkışını tasvip etmiyoruz.10097
  • Giriş : 06.01.2018 / 09:47:00

Başbakan Binali Yıldırım, Abdullah Gül ile ilgili önemli bir açıklama yaptı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Son çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnamelerde yer alan sivillere muafiyet hakkı maddesine karşı çıkan Abdullah Gül'e Başbakan Binali Yıldırım'dan da tepki geldi.

“Abdullah Bey’in kamuoyunda bir tarafmış gibi ayrı şekilde değerlendirmeler yapmasını doğrusu biz tasvip etmeyiz.”

Başbakan Binali Yıldırım, 2019 seçimleri için meydan okudu, “2019’da seçim olacak, herkes meydana çıkacak. ‘Ben varım’ diyen milletten boyunun ölçüsünü alacak” dedi.

Yıldırım, cuma namazı çıkışı gazetecilerin sorularını cevapladı. “Son KHK’den sonra AK Parti ile 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül arasında bir gerginlik yaşanıyor. Bu, 2019’da Sayın Gül’ün, muhalefetin ortak adayı olabileceği yorumlarını beraberinde getirdi. Buna yorumunuz olur mu?” sorusu üzerine Yıldırım, şunları söyledi:
“Biz geleceğe yönelik tahmin yürütmek konumunda değiliz. Biz ülke yönetiyoruz. 2019’da seçim olacak, herkes meydana çıkacak. ‘Ben varım’ diyen milletten boyunun ölçüsünü alacak. Bu kadar basit. Bu, herkes için geçerlidir. Dolayısıyla Abdullah Bey bu partide beraber yola çıktığımız bir arkadaşımızdır. Başbakanlık yapmıştır, Cumhurbaşkanlığı yapmıştır. Kamuoyunda bir tarafmış gibi ayrı şekilde değerlendirmeler yapmasını doğrusu biz tasvip etmeyiz. Arzumuz, bu davanın bir ferdi olarak ve iyi günde, zor günde beraber olmuş bir kardeşimiz olarak görüş ve fikirlerini yine partinin başarısı için her zaman bizlerle paylaşmasıdır.”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun uyuşturucuyla mücadeleye ilişkin güvenlik güçlerine seslenerek, “Uyuşturucu satıcısının ayağını kırmaya polis görevlidir.” sözlerini hatırlatılması üzerine ise Yıldırım, şunları söyledi: “İçişleri Bakanımız uyuşturucu bağımlılığı konusunda gelinen noktaya dikkat çekmek için kendince bir üslupla bunu kamuoyu gündemine taşımasıdır. Yanlış anlamaya müsait şeyler olabilir ama bilinmesi gerekir ki, ister İçişleri Bakanı ister Başbakan ister sade bir vatandaş olun, hiç kimse hukukun üstünde değildir.”

TÜRKİYE

Dışişleri Bakanı, ABD'li bakan'ı aradı

Ünlü türkücü Alişan evlenmeye hazırlanıyor

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Kılıçdaroğlu: Bu partide yeri yok!

Kılıçdaroğlu: Bu partide yeri yok!

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Beşiktaş Belediyesi ile ilgili açıklama yaptı.

Dışişleri Bakanı, ABD'li bakan'ı aradı

Dışişleri Bakanı, ABD'li bakan'ı aradı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı ile görüştü.

 

Kılıçdaroğlu: Ben görevden alırım

Kılıçdaroğlu: Ben görevden alırım

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Murat Hazinedar ile ilgili açıklama yaptı.

Başbakan: Karşılığını görür

Başbakan: Karşılığını görür

Başbakan Binali Yıldırım, Murat Hazinedar ile ilgili açıklama yaptı.

 

Başbakan, Genelkurmay Başkanı ile görüştü

Başbakan, Genelkurmay Başkanı ile görüştü

Başbakan Binali Yıldırım, Genelkurmay Başkanı ile görüştü.

AK Parti'den açıklama: Karar yok hükmünde

AK Parti'den açıklama: Karar yok hükmünde

AK Parti'den ABD'de yargılanan Hakan Atilla ile ilgili açıklama geldi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya