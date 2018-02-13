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Başbakan: Güvendiğiniz dağlara kar yağdı

Başbakan: Güvendiğiniz dağlara kar yağdı.10097
  • Giriş : 13.02.2018 / 15:37:00

Başbakan Binali Yıldırım, terör örgütü PYD'ye sert sözlerle yüklendi.

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Başbakan Binali Yıldırım, Afrin'e yönelik başlatılan Zeytin Dalı operasyonunda mücadele edilen terör örgütü PYD'ye sert sözlerle yüklendi. Başbakan, ABD'yi ima ederek 'Güvendiğiniz dağlara kar yağması yakındır' ifadesini kullandı.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı ile ilgili sözlerine sert yanıt veren Ylıdırım, "Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en korkak adamı Erdoğan' demiş. Hadi oradan haddini bilmez. 15 Temmuz'da tankların arasından  sıvışıp belediye başkanının evine sığınırken, Recep Tayyip Erdoğan, Binali  Yıldırım meydanlardaydı"diye konuştu.

Memleketine yapılacak hizmetleri de açıklayan Yıldırım, Erzincan'a bir şehir hastanesi, stadyum ve hipodrum müjdesi verdi. 81 ile 81 anokulu yapılacağını duyuran Yıldırım, 12 tanesinin açılışının bugün yapılacağını duyurdu.

Başbakan Binali Yıldırım Erzincan İl Kongresi'nde konuşuyor. Başbakan burada yaptığı konuşmada ABD'ye sert eleştirilerde bulunarak, " ABD yönetimi diyor ki 'Bizim, Suriye'de terör örgütleriye kurduğumuz ilişki bir tercih değil, bir mecburiyet.' Bu ne demek? Bu, bizim lisanımızda 'Özrü kabahatinden büyük' demek. Şimdi DEAŞ bitti, DEAŞ bitince mecburiyet bitti mi? Bitti. O halde niye devam ediyorsunuz? Niye daha fazla silah gönderiyorsunuz? Bu iş o kadar kolay değil, bu sefer sert kayaya çarptınız. Buradan ilan ediyorum. PKK/PYD sizin sırtınızı sıvazlayanlara güvenmeyin. Güvendiğiniz dağlara kar yağması yakındır." ifadelerini kullandı.

Başbakan Yıldırı'ın konuşmasının satır başları şöyle:

Milletimizin rahatı için Afrin'de kahramanlarımız destan yazıyor. Afrin'e oradaki kahraman Mehmetçiklerimiz gereken neyse yapıyor. Uluslararası hukuktan doğan bir hakla sınırdışı operasyonları gerçekleştiriyoruz İnsanımıza yönelik tehditler tamamen bitene kadar bu operasyonlar devam edecek.

KILIÇDAROĞLU KİMDEN YANASIN ÇIK DA SÖYLE

Kimse caz yapmasın.  Ey Kılıçdaroğlu, sen hangi akla hizmet ediyorsun? 'Afrin'e girmeyin' diyorsun. Bu  nasıl mantık? Yedi düvelin desteklediği terör örgütleri PKK/PYD-YPG/DEAŞ, al  birini, vur ötekine, açıkça devletimize, milletimize kafa tutuyor. Kimden  yanasın? Çık da söyle.

ERDOĞAN ALÇAKLARA KARŞI MÜCADELE EDİYORDU...

Kılıçdaroğlu 'Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en korkak adamı Erdoğan' demiş. Hadi oradan haddini bilmez. 15 Temmuz'da tankların arasından  sıvışıp belediye başkanının evine sığınırken, Recep Tayyip Erdoğan, Binali  Yıldırım meydanlardaydı. Alçaklara karşı mücadele ediyordu. Kim korkak? Kim  korkak değil, bu millet en iyisini bilir.

ABD'YE ÇAĞRI YAPTI

Biz Afrin'de insan düşmanları ile mücade ediyoruz. Dün olduğu gibi  bugün de vatanımızı, sınır boylarımızı korumak mecburiyetindeyiz. 100 yıl evvelki  kurtuluş mücadelemiz neyse 15 Temmuz mücadelemiz de odur. Çanakkale'deki mücadelemiz neyse Afrin'deki mücadele de odur. Bundan sonra başka yerdeki  mücadele de aynı şekilde devam edecektir.Amerika, terör  örgütleriyle iş tutarak nereye varmak istiyorsun? Bu yol karanlıktır, bu yol  çıkmaz sokaktır. Hala bu yanlıştan dönmek için zamanın vardır. Artık şu canilere,  insanları gözünü kırpmadan öldüren bu alçaklara destek olmayı, silah vermeyi  bırak.

"ÇANAKKALE'DEKİ MÜCADELEMİZ NEYSE AFRİN'DEKİ DE ODUR"

Dün olduğu gibi bugün de vatanımızı, sınır boylarımızı korumak mecburiyetindeyiz. 100 yıl evvelki kurtuluş mücadelemiz neyse 15 Temmuz mücadelemiz de odur. Çanakkale'deki mücadelemiz neyse Afrin'deki mücadele de odur. Bundan sonra başka yerdeki mücadele de aynı şekilde devam edecektir. Herkes şunu iyi  bilsin ki vatanımızı, milletimizi, devletimizi ne pahasına olursa olsun savunmaya  devam edeceğiz. Bizim, hiç kimsenin toprağında gözümüz yok. Ne var ki hiç  kimsenin zulmüne de rıza gösteremeyiz."

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