Başbakan, Hahn ile görüşme yaptı
Başbakan Binali Yıldırım, Avrupa Birliği Komisyonu Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn ile Başbakanlık Resmi Konutu'nda görüşme gerçekleştirdi.
TRT
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