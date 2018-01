Başbakan: Harekat ekonomimizi etkilemez

AK Parti Çanakkale İl Kongresi'nin ardından Çanakkale Valiliğini ziyaret eden Yıldırım, inşaat çalışmaları devam eden 1915 Çanakkale Köprüsü'nde incelemelerde bulunarak, bilgi aldı.İncelemenin ardından gazetecilere açıklama yapan Yıldırım, 84 metreye 24 metre ebadında bir kuru havuzun inşa edildiğini, bu havuzun köprünün kulelerinin oturduğu ayakların inşaatını yapmak üzere inşa edildiğini belirterek, bunların her birinin ağırlığının 48 bin ton olduğunu, yani yaklaşık 150 bin tonluk gemi ebadındaki bir yapıdan söz ettiklerini belirtti.Başbakan Yıldırım, bu yıl sonuna kadar beton kulelerin (keson blok) yapımının devam edeceğini, sonradan kuru havuzun açılacağını ve suda yüzdürülüp, dışarı alınarak yerine monte edileceğini anlattı.Dünyanın kuleler arasındaki en fazla açıklığa sahip köprüde inşaatın fiilen başladığını anlatan Yıldırım, "İnşallah 2023'te bu muazzam eseri Çanakkalemize, Türkiye'ye kazandırıyoruz. Belki daha önce de bitirebiliriz. İnşallah 5 sene öngörülüyor ama daha önce de bitirmeye gayret edeceğiz." dedi.Köprünün kuleleri arasındaki mesafenin 2023 metre olduğuna dikkati çeken Yıldırım, "Çok anlamlı. 2023 biliyorsunuz Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümü. Esasında eldeki bilgilere göre dünyada kuleler arası açıklık itibariyle en büyük köprü. Dolayısıyla Türkiye'ye de en büyüğü, en güzeli yakışır." ifadelerini kullandı.Bu köprüyü, Türk-Kore ortak girişiminin yaptığını, dolayısıyla Türkiye'nin gurur duyacağı bir eser olacağını dile getiren Yıldırım, projenin toplam maliyetinin yaklaşık 11,5 milyar lira olduğunu, köprü inşaatı bittikten sonra köprüyü yapan grubun yaklaşık 11 yıl işleteceğini sonra da devlete geri vereceğini anlattı. Devletin cebinden para çıkmadığını, bir kısmı dış kredi, bir kısmı öz kaynak olmak üzere projenin gerçekleştirileceğini anlatan Binali Yıldırım , şöyle devam etti:"Bu proje ne işe yarayacak? Nelere faydası var? Her şeyden önce 1., 2. ve 3. köprü ve 2 tünelden sonra iki kıtayı bir kez daha Çanakkale'de birleştiriyoruz. Karşıdan karşıya geçiş sadece 4 dakikaya inecek. Bu ne demektir? Çanakkale, tarımda, meyvecilikte çok gelişmiş bir ilimiz. Bu köprüyle beraber lojistik, ikmal daha da hızlanacak Çanakkale'nin bereketine bereket katacak. Aynı zamanda da özellikle Avrupa'dan, Trakya'dan gelen trafik, Ege'ye, Akdeniz'e doğrudan geçmiş olacak. İstanbul üzerindeki trafik yükünü de azaltmış olacak. Daha bir çok faydaları var, saymakla bitmez."Dünyada kriz devam ederken, Türkiye'nin son 10 yılda dünyanın en büyük mega projelerini birer birer gerçekleştirdiğini ifade eden Yıldırım, Osmangazi Köprüsü, İzmir-İstanbul Otoyolu, dünyanın en büyük havalimanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, hızlı tren, Avrasya Tüneli, Marmaray gibi projeleri Türkiye'nin büyük bir başarıyla tamamladığını anımsattı.Küresel krizde 10 mega projeden 6'sının Türkiye'de gerçekleştirildiğini anlatan Yıldırım, bunun da Türkiye'nin ekonomik gücünü ve siyasi istikrarın ne kadar önemli olduğunu gösterdiğini kaydetti.Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının, Karayolları Genel Müdürlüğünün projenin bir aksama olmadan tamamlanması için büyük gayret gösterdiğini ifade ederek, aynı zamanda yüklenici firmaların da ciddi anlamda gayret sarf ettiğini belirten Yıldırım, 1915 Çanakkale Köprüsü projesinin, Daelim- Limak- SK-Yapı Merkezi tarafından yürütüldüğünü kaydetti.Yıldırım, "4 firmadan oluşan bir grup. Çok da uyumlu, kuvvetli firmalar, inşallah kısa sürede bu projeyi tamamlamış olacaklar. Ülkemiz, milletimiz için, şehitler diyarı Çanakkalemiz için hayırlı uğurlu olsun. Allah yar ve yardımcımız olsun." dedi."Zeytin Dalı Harekatı'nın ekonomiyi olumsuz yönde etkileyebileceği gibi görüşler var, Nasıl değerlendiriyorsunuz?" şeklindeki soruya Yıldırım, şu yanıtı verdi:"Ekonomiyi niye olumsuz etkileyecek? Şu şantiyeye bakınca Türkiye'nin neleri yapmaya kabiliyetinin olduğu açıkça ortada. Afrin operasyonu dediğiniz, Fırat Kalkanı gibi bir operasyon. Terörle mücadele, Hakkari 'de, Şırnak 'ta orada burada, dağlara, vadilere yaptığımız operasyonun biraz daha büyük ölçeklisinden bahsediyoruz. Türkiye ekonomisi, bu ufak tefek operasyonlardan olumsuz etkilenecek bir ekonomi değildir. Bugün gidin şehirlerde alışveriş merkezlerine, ticaret merkezlerine, vatandaşların kalabalık olduğu yerlere hayat normal akışıyla devam ediyor. Tabii Mehmetçiğimiz, Özgür Suriye Ordusu'na mensup kardeşlerimiz orada bulunan PKK, DEAŞ terör gruplarını yok etmek, gerek orada yaşayan, Afrin'de yaşayan Kürt, Arap, Türkmenleri bu zulümden kurtarmak için, aynı zamanda da ülkemize vaki tacizleri, saldırıları durdurmak için bir operasyon başlattı, Zeytin Dalı operasyonu başlattı. Bu zeytin dalının zeytinleri orada yaşayan sivil, masum insanlara, dalları da teröristlere gidiyor. Öyle de bir özelliği var operasyonun adının. Bunu bir vatandaşımız çok güzel resmetmiş. Benim de hoşuma gitti, sizlerle paylaşıyorum."AK Parti Grup Başkanvekilli Bülent Turan ile Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider ile Çanakkale Valisi Orhan Tavlı'nın projeyi heyecanla takip ettiklerini ve her türlü desteği verdiklerini aktaran Yıldırım, "Başta tabii Ulaştırma Bakanı ve ekibi de bu işleri sıkı takip edecek. Türkiye'nin şanına yaraşır bu güzel projeyi tamamlayıp hizmete alacağız. Böylece ülkemizin istiklaline, bağımsızlığına mührünü vurmuş, yedi düvelden gelip bu bağımsızlık mücadelesine katkı sağlamış, tarihi yarımada da koyun koyuna yatan şühedaya da borcumuzu böylece ödemiş olacağız." ifadelerini kullandı.Başbakan Yıldırım, ayrıca bu köprü yapılırken çevre hassasiyetinin en üst düzeyde dikkate alındığını belirterek, sözlerini, "Hiçbir şekilde tarım arazilerinin zarar görmemesi için gerekli tedbirler alınıyor ve hatta köprünün yapılmasıyla, buradaki tarım faaliyetlerine çok büyük katkı sağlanacak. Zaman tasarrufu sağlanacak, ürünlerin pazara taşınması daha hızlı bir şekilde olacak. Her yönüyle bölgenin kaderini değiştirecek büyük bir proje, yılların hayali gerçeğe dönüyor. Hayırlı uğurlu olsun." diye tamamladı.Hürriyet