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Başbakan: Hedefimiz yüzde yüz yerli ilaç

Başbakan: Hedefimiz yüzde yüz yerli ilaç.13477
  • Giriş : 11.03.2018 / 08:45:00

Başbakan Binali Yıldırım, sağlıkta yerlileşme ile ilgili açıklamalarda bulundu.

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Sepet Beşik

Başbakan Binali Yıldırım ilaçta yerlileşme hedeflerini anlattı: “Türkiye’de üretilebileceğini öngördüğümüz ilaç miktarı 6,1 milyar lira değerinde. Hedefimiz ilaçta yüzde yüz yerlileştirmeyi sağlayabilmek.”

Yıllar boyu ilaç temini için milyonlarca lirayı yurt dışına aktaran Türkiye, hükümetin Sağlıkta Yerlileştirme Projesi’nin hayata geçmesi ile artık kendi ilacını kendi üretebilir hale geldi. Projenin tamamlanan fazlarıyla Türkiye’de, 2017’de tüketilen her 100 kutu ilaçtan yüzde 80’i yerli üretimle imal edildi. Böylece yaklaşık 2,2 milyar lira değerinde ithal ilacın yerli üretimle vatandaşa ulaşması sağlandı. İlaçtaki Yerlileştirme Projesi ile yurt dışına aktarılan 6,1 milyar lira artık Türkiye’nin kasasında kalacak. Bu projenin tüm etapları hayata geçirildiğinde ilaçtaki tasarrufa ilave olarak tıbbi cihazlarının yerlileştirilmesinden 6 milyar lira, aşıda yerlileştirme çalışmasından da yaklaşık 900 milyon lira değerinde kamu maliyesine katkı sağlanacak.

GÜVENCE ALTINA ALINIYOR

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye’nin yerlileşme ve millileşme konusunda yapacağı çok iş olduğunu söyledi. Yıldırım, "Şunun da farkındayız, Türkiye, büyük projelerin ülkesi. Tüm çabalarımız, gelecek nesillere üreten bir Türkiye bırakabilmek ve dışa bağımlılığı en aza indirebilmek için. Yerli ve milli projelerin ekonomiye katkı oranını her geçen gün artırıyoruz. Hayata geçirdiğimiz her bir milli proje ile çocuklarımızın geleceğini güvence altına alıyoruz" ifadelerini kullandı.

TEMELLERİMİZ SAĞLAMLAŞTIRILIYOR

Ulaştırma, savunma, eğitim ve tarım başta olmak üzere birçok sektörde yerli ve milli projelerin hayata geçirildiğini hatırlatan Yıldırım, sağlık sektöründe hayata geçirilen her bir milli projeyle sağlıklı nesillerle Türkiye’nin temellerinin sağlamlaştırıldığını vurguladı. Yıldırım, 2002’den bu yana Türkiye’de sağlıkta hizmetin verilmesi ve hizmetin finansmanı noktasında ciddi bir reform ve dönüşüm yaşandığını belirterek, devletin üzerine düşeni yaptığını, ellerini taşın altına koyduklarını, sağlıkta yerli seferberliğine ilişkin belirlenen yol haritasının hiçbir sapma olmadan takip edildiğini bildirdi.

6,1 MİLYAR TL MİLLİ EKONOMİYE AKACAK

Seferberliğin en önemli ayaklarından biri olan İlaçta Yerlileştirme Projesi’nin detaylarını paylaşan Yıldırım, Türkiye’nin ilaç üretiminde dünya standartlarında üretim yapabilecek altyapı ve kapasiteye sahip bulunduğuna dikkati çekti. Türkiye’de mevcut kapasitenin yüzde 65-70’inin kullanıldığını belirten Yıldırım, şunları kaydetti: "İlaçta yerlileştirme projemizle 2017’de tükettiğimiz her 100 kutu ilacın 80’ini yerli üretmeyi başardık. 2017’de ilaca harcadığımız her 100 liranın 45 lirasını ise yerli ilaca harcadık. Proje sonunda Türkiye’de üretilebileceğini öngördüğümüz ilacın değeri 6,1 milyar lira. Daha önce yurt dışına aktarılan bu rakam artık milli ekonomiye akacak. İlaçta cari açığı azaltmak amacıyla 2016’da başlatılan çalışmalar kapsamında değeri 2,2 milyar lira olan 375 ürün 2017’de yerlileştirildi. Şimdiye kadar yerlileşen ilaçların toplam değeri yaklaşık 3 milyar lira olurken, ilaç sayısı ise böylece 577 adede yükselmiş oldu. Hedefimiz önümüzdeki süreçte ilaçta yüzde yüz yerlileştirmeyi sağlayabilmek."

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