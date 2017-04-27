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Başbakan hemen Rusya'yı aradı!

Başbakan hemen Rusya'yı aradı!.14720
  • Giriş : 27.04.2017 / 15:16:00

Başbakan Binali Yıldırım, kaza sonrası hemen Rusya'yı aradı.

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Başbakan Binali Yıldırım, Karadeniz'de batan Rus savaş gemisi ile ilgili Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev'i arayarak üzüntülerini iletti.

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