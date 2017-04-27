Başbakan hemen Rusya'yı aradı!
Başbakan Binali Yıldırım, Karadeniz'de batan Rus savaş gemisi ile ilgili Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev'i arayarak üzüntülerini iletti.
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Kılıçdaroğlu'ndan Teziç'in ailesine ziyaret
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Erdoğan Teziç'in ailesini ziyaret etti.
Başbakan Yıldırım, Mesut Barzani ile görüştü
Başbakan Binali Yıldırım, Mesut Barzani ile bir görüşme gerçekleştirdi.
HDP'li milletvekilinin tahliyesine itiraz edildi
HDP'li milletvekili Meral Danış Beştaş'ın tahliyesine itiraz edildi.
CHP: Mücadelemiz devam edecek
CHP'den Anayasa değişikliği referandumu ile ilgili çarpıcı bir açıklama geldi.