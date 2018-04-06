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Başbakan: Her şeyi petrol görüyorsunuz

Başbakan: Her şeyi petrol görüyorsunuz.12419
  • Giriş : 06.04.2018 / 14:14:00
  • Güncelleme : 06.04.2018 / 14:23:33

Başbakan Binali Yıldırım, Ortadoğu'da yaşananlar konususunda Batı'ya yüklendi.

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Başbakan Binali Yıldırım, Ortadoğu'da yaşananlar konususunda Batılı ülkelere yüklenerek Ortadoğu'ya gelen ülkelerin gözlerine baktığında petrol gördüğünü belirtti.

Başbakan Binali Yıldırım, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Moğolistan'da fahri doktora töreninde konuştu.

Suriye başta olmak üzere Ortadoğu'da yaşananlara değinen Yıldırım, batılı ülkeleri eleştirdi.

"Ortadoğu'ya gelen ülkelerin gözlerine baktığınızda 'petrol' görüyorsunuz" diyen Yıldırım, "Bu ülkeler aynı zamanda Afrika'da, gözlerine baktığınızda elmas, maden, doğalgaz görüyorsunuz, insanı göremiyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Yıldırım sözlerini şöyle sürdürdü:

"Suriye'de birçok devlet binlerce kilometre uzaktan gelerek güç savaşı verirken Türkiye, insanı yaşat ki devlet yaşasın dünya barışı olsun şeklinde anlayışıyla mücadele ortaya koyuyor. Çatışmaların başlamasından itibaren kapılarımızı mazlumlara açtık. Suriye'den Irak'tan Afganistan'dan 3.5 milyon kişiyi ağırlıyoruz. Bunu 7 seneden fazla süredir yapıyor. Ne BM ne ABD ne Avrupa mültecilere sahip çıkmıyor ve gerekli desteği göstermiyor. Türkiye elindeki imkanlarla bu insanların hayata tutunabilmesi için gerekli desteği gösteriyor. Türkiye gelirine göre en fazla yardım yapan ülke konumuna sahip."

NTV

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