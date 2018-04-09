Facebook Twitter Rss

Başbakan: Hevesleri kursaklarında kaldı

Başbakan: Hevesleri kursaklarında kaldı.12419
  • Giriş : 09.04.2018 / 15:33:00

Başbakan Binali Yıldırım, ekonomiye dair kötü senaryolar üretenlere tepki gösterdi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik

Başbakan Binali Yıldırım, yeni yatırım teşvikleri programında yaptığı açıklamasında ekonomiye dair bir açıklama yaptı ve spekülatörlerin heveslerinin kursaklarında kaldığını söyledi.

Başbakan Binali Yıldırım, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde Proje Bazlı Teşvik Sistemi Tanıtımı ve 2017 Yılında Hazırlıkları Tamamlanan Yatırımlara Teşvik Belgesi Dağıtım Töreni'nde konuştu.

Başbakan Yıldırım konuşmasının başında Almanya'da polis tarafından kötü muameleye maruz kalan Türk vatandaşı Yusuf Ünsal ile ilgili ''Teröristlere değil de teröriste karşı çıkan vatandaşımıza şiddet uygulayan Alman polisini şiddetle kınıyor, 'Ölümüne Erdoğan' diye haykıran kardeşimizin gözlerinden öpüyorum'' ifadesini kullandı.

Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Toplam büyüklük 135 milyar. Yararlanan proje sayısı 23. Özel sektör 800 milyar üzerinde yatırım yapıyor devlet 125 milyar yatırım yapıyor. 15 yılda nereden nereye geldiğimizi gösteren en güzel rakamlar bunlar. Artık Türkiye özel sektör eliyle kalkınmasını sürdürüyor.

2017 yılını yatırımlarda yüzde 81 oranında artışla kapattık. Şimdi hedefimiz ulaştığımız bu rekor seviyeyi teknolojik değişim hamlesi ile taçlandırmak. Burada en temel amacımız bu dönüşümü kendi kaynaklarımızla sağlamak olacaktır.

Bölgesel kalkınmayı sağlamak başta olmak üzere bu pakette birçok yenilikler var. Bu paket 135 milyar yatırım hacminde ve 34 bin doğrudan 135 bin dolaylı istihdam sağlayacak. Cari açığımızı da 19 milyar dolar azaltacak bir proje paketinden bahsediyoruz. Bu projeler hayata geçtiğinde cari açığımız ihracat artışı 25 milyar dolar lehimize erişmiş olacak.

Spekülatörlerin, karamsar senaryo üretenlerin heveslerini geçtiğimiz 15 yılda kursaklarında bıraktık.

İşte Çorum şeker fabrikasının sahibi

Nazlı Ilıcak'ın davası başladı

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Erdoğan teşvik paketini açıklıyor!

Erdoğan teşvik paketini açıklıyor!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, proje bazlı teşvik paketini açıklıyor.

Erdoğan: Paralel devlet isteyen Pensilvanya'ya

Erdoğan: Paralel devlet isteyen Pensilvanya'ya

Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ ile mücadele ile ilgili açıklama yaptı.

 

Başbakan Afganistan'da

Başbakan Afganistan'da

Başbakan Binali Yıldırım, Afganistan'a resmi ziyaret gerçekleştirdi.

Kemal Kılıçdaroğlu Romanlarla bir araya geldi

Kemal Kılıçdaroğlu Romanlarla bir araya geldi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Dünya Romanlar Günü Programı’na katıldı.

 

Kılıçdaroğlu'nun mitinginde olay

Kılıçdaroğlu'nun mitinginde olay

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mitinginde olay çıktı.

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Satışı durdur

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Satışı durdur

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şeker fabrikalarının satışına tepki gösterdi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

'Karımı Gördünüz mü?' filminin oyuncuları Haber Aktüel'e konuştu

'Karımı Gördünüz mü?' filminin oyuncuları Haber Aktüel'e konuştu

Başrollerini Ivana Sert, Peker Açıkalın ve Nuri Alço gibi ünlü isimlerin oynadığı “Karımı Gördünüz mü?” filmi gala yaptı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya