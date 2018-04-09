Başbakan: Hevesleri kursaklarında kaldı
Başbakan Binali Yıldırım, yeni yatırım teşvikleri programında yaptığı açıklamasında ekonomiye dair bir açıklama yaptı ve spekülatörlerin heveslerinin kursaklarında kaldığını söyledi.
Başbakan Binali Yıldırım, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde Proje Bazlı Teşvik Sistemi Tanıtımı ve 2017 Yılında Hazırlıkları Tamamlanan Yatırımlara Teşvik Belgesi Dağıtım Töreni'nde konuştu.
Başbakan Yıldırım konuşmasının başında Almanya'da polis tarafından kötü muameleye maruz kalan Türk vatandaşı Yusuf Ünsal ile ilgili ''Teröristlere değil de teröriste karşı çıkan vatandaşımıza şiddet uygulayan Alman polisini şiddetle kınıyor, 'Ölümüne Erdoğan' diye haykıran kardeşimizin gözlerinden öpüyorum'' ifadesini kullandı.
Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
Toplam büyüklük 135 milyar. Yararlanan proje sayısı 23. Özel sektör 800 milyar üzerinde yatırım yapıyor devlet 125 milyar yatırım yapıyor. 15 yılda nereden nereye geldiğimizi gösteren en güzel rakamlar bunlar. Artık Türkiye özel sektör eliyle kalkınmasını sürdürüyor.
2017 yılını yatırımlarda yüzde 81 oranında artışla kapattık. Şimdi hedefimiz ulaştığımız bu rekor seviyeyi teknolojik değişim hamlesi ile taçlandırmak. Burada en temel amacımız bu dönüşümü kendi kaynaklarımızla sağlamak olacaktır.
Bölgesel kalkınmayı sağlamak başta olmak üzere bu pakette birçok yenilikler var. Bu paket 135 milyar yatırım hacminde ve 34 bin doğrudan 135 bin dolaylı istihdam sağlayacak. Cari açığımızı da 19 milyar dolar azaltacak bir proje paketinden bahsediyoruz. Bu projeler hayata geçtiğinde cari açığımız ihracat artışı 25 milyar dolar lehimize erişmiş olacak.
Spekülatörlerin, karamsar senaryo üretenlerin heveslerini geçtiğimiz 15 yılda kursaklarında bıraktık.
DİĞER HABERLER
Erdoğan teşvik paketini açıklıyor!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, proje bazlı teşvik paketini açıklıyor.
Erdoğan: Paralel devlet isteyen Pensilvanya'ya
Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ ile mücadele ile ilgili açıklama yaptı.
Kemal Kılıçdaroğlu Romanlarla bir araya geldi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Dünya Romanlar Günü Programı’na katıldı.
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Satışı durdur
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şeker fabrikalarının satışına tepki gösterdi.