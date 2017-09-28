Başbakan, Ibadi ile görüştü
Basına açıklama yapan Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Başbakan Binali Yıldırım'ın Irak Başbakanı Ibadi ile görüşeceğini belirtti. Bozdağ, bağımsızlık referandumunun gayrimeşru olduğunu savundu.
Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, "Bizim için Irak'ın toprak bütünlüğü esastır. Irak'la olan ilişkilerimizde ana prensiplerimiz bunlar. Türkiye, aklı selimle, sağduyu ile bir yaklaşımı ortaya koymuştur. Barzani ve ekibine çağrıda bulunmuştur. 'Vakit var, bundan dönün' çağrılarını defalarca yineledik. Sınır bölgesinde askeri hareketlilik oldu,TSK bir tatbikat da başlattı. Orada şu anda tatbikata Irak merkezi hükümetine bağlı askerler de katılıyor. Biz, bu noktada çok net, yapılması gerekenlerin hepsini aklı selim ile yapmaya, Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi'ni bu yanlış yoldan dönmesi için büyük bir çaba sarf etti. Referandumun gerçekleşmesi bir şey değiştirmez, çünkü gayrimeşrudur" diye konuştu.
Barzani'nin bu süreçte Türkiye'yi dinlemediğini anlatan Bozdağ, bugün gelinen noktada Türkiye'nin muhatabının Irak Merkezi Hükümeti olduğunu ve bölgedeki süreçleri beraber yönetme kararında olduklarını söyledi. Bozdağ, Irak Başbakanı İbadi ile Başbakan Yıldırım'ın ilerleyen süreçte bir araya geleceğini ve yüzyüze görüşeceğini ifade etti.
Bozdağ, Kuzey Irak'taki referandum sonrası şu anda bütün opsiyonların masada olduğuna işaret ederek, "Ekonomi, güvenlik, siyasi opsiyonlar masada. Bunların hangi öncelikle uygulanacağı şartlara bağlı olarak tercih edilecektir. Biz, bu süreci Irak hükümetiyle de işbirliği içinde yürütüyoruz. Irak hükümetiyle de görüşmeler yapılıyor. Bundan sonraki süreçte şartlar, bu adımların değişmesine veya sertleşmesine yol açacaktır" dedi.
HÜRRİYET
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