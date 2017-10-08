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Başbakan: İdlib'de güvenliği sağlayacağız

Başbakan: İdlib'de güvenliği sağlayacağız.14499
  • Giriş : 08.10.2017 / 13:15:00

Başbakan Binali Yıldırım, İdlib operasyonuna ilişkin önemli bir açıklamada bulundu.

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Büyüyen Beşik

Suriye'nin İdlib bölgesinde gerçekleşen operasyonla ilgili Başbakan Binali Yıldırım'da önemli bir açıklama yaptı.

Başbakan Yıldırım, TRT Haber'in aktardığına göre İdlib harekatına ilişkin olarak "İdlib'de güvenliği sağlayacağız. Rusya ile birlikte çalışacağız" dedi.

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