Başbakan: İdlib'de güvenliği sağlayacağız
Suriye'nin İdlib bölgesinde gerçekleşen operasyonla ilgili Başbakan Binali Yıldırım'da önemli bir açıklama yaptı.
Başbakan Yıldırım, TRT Haber'in aktardığına göre İdlib harekatına ilişkin olarak "İdlib'de güvenliği sağlayacağız. Rusya ile birlikte çalışacağız" dedi.
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