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Başbakan ile Bahçeli görüşecek

Başbakan ile Bahçeli görüşecek.18145
  • Giriş : 26.12.2016 / 00:38:00
  • Güncelleme : 26.12.2016 / 00:40:32

Bugün saat 18:30'da Başbakan Binali Yıldırım ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir görüşme gerçekleştirecek.

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Başbakan Yıldırım ve Bahçeli'nin Çankaya Köşkü'nde bir araya gelmesi bekleniyor.

İki liderin gündemindeki konu Yeni Anayasa çalışmaları...

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