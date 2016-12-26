Başbakan ile Bahçeli görüşecek
Başbakan Yıldırım ve Bahçeli'nin Çankaya Köşkü'nde bir araya gelmesi bekleniyor.
İki liderin gündemindeki konu Yeni Anayasa çalışmaları...
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