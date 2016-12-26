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Başbakan ile Bahçeli görüştü

Başbakan ile Bahçeli görüştü.18145
  • Giriş : 26.12.2016 / 21:31:00
  • Güncelleme : 26.12.2016 / 23:06:18

Kastamonu'dan dönüşü geciken Başbakan Binali Yıldırım ile Devlet Bahçeli 45 dakika görüştü

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Başbakan Yıldırım ile MHP lideri Bahçeli arasında dün akşam programlanan görüşme tamamlandı.

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Başbakan Yıldırım ile MHP Genel Başkanı Bahçeli arasındaki görüşmede, anayasa değişiklik teklifi çalışmaları ve terörle ilgili bilgi alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

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