Başbakan ile Bahçeli görüştü
Başbakan Yıldırım ile MHP lideri Bahçeli arasında dün akşam programlanan görüşme tamamlandı.
Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Başbakan Yıldırım ile MHP Genel Başkanı Bahçeli arasındaki görüşmede, anayasa değişiklik teklifi çalışmaları ve terörle ilgili bilgi alışverişinde bulunulduğu belirtildi.
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