Başbakan ile Çipras Kıbrıs'ı görüştü
Kıbrıs meselesi ile ilgili Başbakan Binali Yıldırım ile Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede 'Güvenlik ve Garantiler' başlıklığına verilen önem vurgulandı.
Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Yıldırım, Çipras ile dün akşam telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, Türkiye'nin Kıbrıs meselesi hakkında tutumu dile getirilerek, 'Güvenlik ve Garantiler' başlığına verilen öneme vurgu yapıldı.
Ayrıca görüşmede, Ada'da kalıcı barış ve kapsamlı çözümün tesisinin, iki toplumun eşitliği temelinde, Türk ve Yunan vatandaşlarının eşit haklardan yararlandıkları bir çerçevede mümkün olabileceği ifade edildi.
SPUTNİK
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