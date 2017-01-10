Başbakan ile Kılıçdaroğlu çay içti
Başbakan Yıldırım ile ana muhalefet lideri Kılıçdaroğlu, Meclis'teki muhalefet kulisinde bir araya gelerek çay içti.
İki lider arasında çok ilginç diyalogların gerçekleştiği iddia ediliyor.
Kılıçdaroğlu'nun 'Bu teklifi geri çekseniz ne güzel olur. Ortam yumuşar' sözlerine yanında bulunan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de esprili bir şekilde 'Biz 2019'a kadar Başbakan kalmanızı istiyoruz' şeklinde katıldı.
Başbakan Binali Yıldırım ise bu sözlere karşılık olarak sadece gülümsemekle yetindi.
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