Başbakan ile Merkel basın açıklaması yaptı
Ankara'da beklenen açıklamar yapıldı. Başbakan Yıldırım, konuk mevkidaşı Merkel ile kameralar karşısına geçti.
Başbakan Yıldırım, bu basın toplantısında şunları söyledi:
(FETÖ'nün darbe girişimi) Alçak örgüt çok büyük tahribat yaptı, zararları ortadan kaldıracak tedbirleri alıyoruz.
FETÖ ile mücadelede Almanya'dan çok daha fazla desteğe ihtiyacımız var.
Türkiye bir hukuk devleti, intikam duygusuyla hareket etmeyeceğiz. Adalet içerisinde muamele yapacağız.
Avrupa'nın güvenliği Türkiye'den geçiyor. 3 milyon mülteciye ev sahipliği yapıyoruz.
Bölgemizde yaşanan olumsuzlukların kaynağında Suriye ve Irak'taki otorite boşluğu esas teşkil ediyor.
(AB ile vize görüşmeleri) Bu konuda çalışmalar devam ediyor. Ümit ederim ki kısa zaman içerisinde mesafe alırız.
Almanya ikinci büyük ticari ortağımız ihracatta birinci, ithalatta 2. sırada. 35 milyar dolarlık ticaret hacmimiz var.
Merkel'in açıklamasından öne çıkanlar:
Almanya mülteci kabul etmeye devam edecek. Her ay 500 mülteci alacağız.
Türkiye'yi destekliyoruz. Burada büyük bir yük altında olduğunu biliyoruz.
Almanya'da PKK terör örgütü olarak kabul edilmekte. İçişleri Bakanlarımızla bu konuda temas halinde olmayı sürdürecekler.
Trump ile birlikte 'teröre karşı' mücadelemiz devam edecek. Bundan şüphem yok.
DİĞER HABERLER
Kılıçdaroğlu, Saffet Sancaklı'yı aradı!
CHP lideri Kılıçdaroğlu, eşi vefat eden Saffet Sancaklı'yı aradı.
HDP'li 2 milletvekili Silivri'ye sevk edildi
HDP'li vekiller Ayhan Bilgen ve Meral Danış Beştaş için önemli bir karar verildi.
Türkiye'den Yunanistan'a: Siz vururuz
AK Parti milletvekili, Yunanistan'ı açık açık tehdit ederek "sizi vururuz" dedi.
Kemal Kılıçdaroğlu, Merkel ile buluşacak!
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Almanya Cumhurbaşkanı Angela Merkel ile görüşecek.
Ankara'dan Donald Trump'a sert tepki!
Donald Trump'ın vize kısıtlaması kararına Ankara'dan tepki yükseldi.
BBP'den flaş referandum açıklaması!
BBP Genel Başkan Yardımcısı, referandum ile ilgili açıklama yaptı.