Başbakan'ın katıldığı törende dronsavar!
Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi temel atma Töreni'ne katılan Başbakan Binali Yıldırım için alınan yoğun güvenlik önlemi dikkatten kaçmadı. Tören alanında dronsavar adlı bir cihazın da kullanıldığı gözlendi.
Yıldırım konuşmasında ""Neden 'evet' diyoruz? PKK 'hayır' diyor, onun için 'evet' diyoruz. FETÖ 'hayır' diyor, onun için 'evet' diyoruz. HDP 'hayır' diyor, onun için 'evet' diyoruz. 'Hayır'cılara bakın ona göre kararınızı verin. Bölücülüğe 'evet' diyen, FETÖ'ye 'evet' diyenlere bu millet nisanda, referandumda dersini verecek. Bölücülerden de FETÖ'cülerden de vesayetçilerden de 'evet' mührünü vurarak hesabını soracaktır" dedi.
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