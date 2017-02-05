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Başbakan'ın katıldığı törende dronsavar!

Başbakan'ın katıldığı törende dronsavar!.22300
  • Giriş : 05.02.2017 / 16:11:00

Başbakan Binali Yıldırım'ın katıldığı törene getirilen dronsavar dikkat çekti.

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Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi temel atma Töreni'ne katılan Başbakan Binali Yıldırım için alınan yoğun güvenlik önlemi dikkatten kaçmadı. Tören alanında dronsavar adlı bir cihazın da kullanıldığı gözlendi.

Yıldırım konuşmasında ""Neden 'evet' diyoruz? PKK 'hayır' diyor, onun için 'evet' diyoruz. FETÖ 'hayır' diyor, onun için 'evet' diyoruz. HDP 'hayır' diyor, onun için 'evet' diyoruz. 'Hayır'cılara bakın ona göre kararınızı verin. Bölücülüğe 'evet' diyen, FETÖ'ye 'evet' diyenlere bu millet nisanda, referandumda dersini verecek. Bölücülerden de FETÖ'cülerden de vesayetçilerden de 'evet' mührünü vurarak hesabını soracaktır" dedi. 

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