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Başbakan'ın konvoyunda patlama yaşandı

Başbakan'ın konvoyunda patlama yaşandı.14547
  • Giriş : 13.03.2018 / 12:21:00

Başbakan Hamdallah'ın konvoyunda patlama meydana geldi.

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Sepet Beşik

Filistin Başbakanı Rami el-Hamdallah'ın konvoyunda patlama meydana geldi. Yaşanan patlamada ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi.

Kısa bir ziyaret için bu sabah Gazze Şeridi'ne gelen Hamdallah'a, Filistin İstihbarat Başkanı Macid Ferec eşlik ediyor. Öte yandan Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Hamdallah, Gazze Şeridi ziyareti sırasında meydana gelen patlamadan yara almadan kurtuldu. Gazze Şeridi'ndeki İçişleri Bakanlığı kaynakları ise patlama sesinin konvoydaki bir aracın tekerleğinin patlaması sonucu oluştuğunu öne sürdü. Filistin yönetimi, söz konusu patlamanın sorumluluğunun ise Hamas'a ait olduğunu iddia etti.

TRT

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