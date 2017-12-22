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Başbakan'ın talimatıyla MİT devreye girdi

Başbakan'ın talimatıyla MİT devreye girdi.18168
  • Giriş : 22.12.2017 / 14:50:00

Başbakan Binali Yıldırım'ın talimatıyla küçük Alpaslan için MİT devreye girdi.

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Dünyanın 4 bir yanında kanlı saldırılar gerçekleştiren terör örgütü DEAŞ üyesi olan babasının Düzce'den Bağdat'a kaçırdığı 7 yaşındaki Alpaslan, Başbakan Binali Yıldırım'ın talimatıyla Türkiye'ye getirildi.

DEAŞ’lı terörist babasının Düzce’den Bağdat’a kaçırdığı 7 yaşındaki Alparslan, filmleri aratmayacak bir çalışma ile Türkiye’ye getirilerek, 3 yıldır hiç görmediği annesine kavuştu. Olay, anne Mehtap Nur Kazancı’nın AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir’e mektup göndermesi ile ortaya çıktı. Keşir, durumu Başbakan Binali Yıldırım ile paylaştı. Bunun üzerine Başbakan Yıldırım, teröristlerin elindeki Alparslan’ın yerinin tespit edilmesi ve Türkiye’ye getirilmesi için ilgili birimlere talimat verdi. Başbakan Yıldırım, Irak Başbakanı İbadi’nin Türkiye ziyaretinde de konuyu gündeme getirdi.

Alparslan ve benzeri durumdaki diğer çocukların Türkiye’ye getirilerek ailelerine teslim edilmesi için ortak çalışma başlatıldı. İki başbakan daha sonra bu konuyu telefonda da görüştü. Başbakan Yıldırım’ın girişimi, Irak Hükümeti'nin desteği ve Dışişleri Bakanlığının çalışmaları sonucunda Alparslan’ın kurtarılması için düğmeye basıldı. Yapılan araştırmada küçük Alparslan’ı 4 yaşında iken kaçıran DEAŞ militanı babasının Irak’ta bir eylem sırasında öldüğü anlaşıldı. Teröristin Bağdat’ta ikinci bir evlilik yaptığı ve bu kadının da başka bir terör eyleminde öldüğü tespit edildi. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), küçük Alparslan’ın adının Yusuf olarak değiştirildiğini ve DEAŞ’tan kaçanların bulunduğu bir kampta tutulduğunu tespit etti.

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