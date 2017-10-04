Facebook Twitter Rss

Başbakan'ın talimatıyla tünele adı verilecek

Başbakan'ın talimatıyla tünele adı verilecek.15285
  • Giriş : 04.10.2017 / 11:33:00

Başbakan Binali Yıldırım'ın talimatıyla tünele şehidin adı verilecek.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Büyüyen Beşik

Başbakan Binali Yıldırım talimat verdi. Başbakan, Şırnak-Cizre karayolunda PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Jandarma Yüzbaşı Erdal'ın isminin şehit düştüğü bölgede yapımı devam eden tünele verileceği öğrenildi.

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre Yıldırım, Şırnak-Cizre karayolunda PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Jandarma Yüzbaşı Erdal'ın babası Satılmış Erdal'ı telefonla arayarak taziyelerini iletti.Öte yandan Başbakan Yıldırım'ın talimatıyla, şehit Yüzbaşı Erdal'ın adı, şehit düştüğü bölgede yapımı devam eden tünele verilecek.

TÜRKİYE

Hale Soygazi: DNA testi yapılsın

Rusya'dan Türkiye'ye müjdeli haber geldi

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Erdoğan ve Ruhani açıklama yapıyor

Erdoğan ve Ruhani açıklama yapıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ruhani açıklama yapıyor.

Bakan'dan ABD'ye: Göreceğiz ne yapacaklar!

Bakan'dan ABD'ye: Göreceğiz ne yapacaklar!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'ye yönelik sert açıklamalarda bulundu.

 

Ve Melih Gökçek konuştu!

Ve Melih Gökçek konuştu!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, sessizliğini nihayet bozdu.

Erdoğan'den sürpriz taziye

Erdoğan'den sürpriz taziye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Talabani'nin ailesini aradı.

 

Bahçeli: Şaka değil, 5 bin ülkücü hazır bekliyor!

Bahçeli: Şaka değil, 5 bin ülkücü hazır bekliyor!

MHP lideri Devlet Bahçeli, bağımsızlık referandumu ile ilgili açıklama yaptı.

Bakan Çavuşoğlu'ndan Barzani'ye son çağrı

Bakan Çavuşoğlu'ndan Barzani'ye son çağrı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Barzani'ye çağrıda bulundu.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya