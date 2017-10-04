Başbakan'ın talimatıyla tünele adı verilecek
Başbakan Binali Yıldırım talimat verdi. Başbakan, Şırnak-Cizre karayolunda PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Jandarma Yüzbaşı Erdal'ın isminin şehit düştüğü bölgede yapımı devam eden tünele verileceği öğrenildi.
Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre Yıldırım, Şırnak-Cizre karayolunda PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Jandarma Yüzbaşı Erdal'ın babası Satılmış Erdal'ı telefonla arayarak taziyelerini iletti.Öte yandan Başbakan Yıldırım'ın talimatıyla, şehit Yüzbaşı Erdal'ın adı, şehit düştüğü bölgede yapımı devam eden tünele verilecek.
TÜRKİYE
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