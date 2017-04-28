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Başbakan, İngilizlere konuştu!

Başbakan, İngilizlere konuştu!.14277
  • Giriş : 28.04.2017 / 09:41:00

Başbakan Binali Yıldırım, referandum sürecine dair çarpıcı sözler sarfetti.

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İngiliz kanalı BBC'ye röportaj veren Başbakan Binali Yıldırım, Anayasa değişikliği referandumu sonuçları ve CHP'nin AİHM'ye yaptığı başvuruyu değerlendirdi. Başbakan, hiç bir mahkemenin sonucu değiştiremeyeceğini vurguladı.

Yıldırım,, "Milletin kabul ettiğini ana muhalefet partisi kabul etmese ne yazar, milletin verdiği kararı hiçbir mahkeme değiştiremez" dedi.

Yıldırım, İngiltere'nin AB'den ayrılma kararı sonrasında hayır oyu verenlerin karara saygı duyduğunu da hatırlattı.

Başbakan Yıldırım, referandumda hayır oyu verenlerin gönlünü kazanmak için çalışma yapacaklarını da açıkladı.

"DİKTATÖRLÜK OLSA 50 MİLYON SANDIĞA GİDER Mİ?"

Başbakan Yıldırım, diktatörlük eleştirileriyle ilgili soruya "Diktatörlük olan yerde 50 milyon seçmen sandığa gider mi?" şeklinde yanıt verdi.
Başbakan, yeni sistemde cumhurbaşkanı ne kadar başarılı olursa olsun görev süresinin 10 yılı geçemediğini söyledi.

BBC

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