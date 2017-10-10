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Başbakan Irak'a gidiyor!

Başbakan Irak'a gidiyor!.15285
  • Giriş : 10.10.2017 / 16:50:00

Başbakan Binali Yıldırım, hafta sonu Irak'a ziyaret gerçekleştirecek.

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Başbakan Binali Yıldırım, kritik bir ziyarette bulunacak. Başbakan, Kuzey Irak'ta bağımsızlık referandumu gerçekleştirilen IKBY lideri Barzani ile ilgili konuşmak üzere hafta sonu Irak'a ziyaret gerçekleştirecek.

Pazar günü gerçekleşmesi beklenen ziyarette Kuzey Irak'a yönelik olası yaptırımların konuşulması bekleniyor. Başika'daki Türk askerlerinin varlığının da önemli gündem maddeleri arasında yer alması bekleniyor.

Başbakan Binali Yıldırım, bugünkü AK Parti grup toplantısında yaptığı açıklamada, "Tedbirlerimiz bunlarla sınırlı değil, yakın zamanda yine Irak, İran ve Türkiye olarak bir araya geleceğiz, alınacak yeni tedbirleri hep beraber kararlaştıracağız" demişti.

TRT

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