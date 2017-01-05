Başbakan Irak ziyaretini iptal etti
Başbakan Binali Yıldırım, Irak ziyaretini 7 Ocak Cumartesi gününe erteledi. Ertelenen görüşmede Barzani ile buluşacak başbakan, başta Başika kampı olmak üzere PKK'nın Sincar'daki varlığı ve Kandil konuları ele alınacak.
Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Başbakan Yıldırım'ın ziyaretinin 5-6 Ocak'ta gerçekleşeceğini duyurmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yaptığı açıklamada ziyaretin cuma günü başlayacağını söylemişti.
Edinilen bilgilere göre Yıldırım, 7 Ocak Cumartesi günü Irak'ın başkenti Bağdat'ta olacak.
Burada Irak Başbakanı Haydar El Abadi ile görüşecek olan Yıldırım, Pazar günü de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani ile bir araya gelecek.
Irak merkezi hükümeti ile Türk askerinin başta Başika Kampı olmak üzere Musul ve Telafer'e dönük operasyonlarla ilgili görüş ayrılığı bulunuyor. Bu ziyaretle yeni bir sayfa açılması planlanıyor.
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