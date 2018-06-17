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Başbakan: İstanbul evet dediyse iş bitmiştir

Başbakan: İstanbul evet dediyse iş bitmiştir.11776
  • Giriş : 17.06.2018 / 18:07:00

Başbakan Binali Yıldırım, büyük İstanbul mitinginde toplanan kalabalığa seslendi.

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Başbakan Yıldırım, Cumhurbaşkanı adayı Tayyip Erdoğan için oy istedi.

İşte Binali Yıldırım'ın açıklaması:

İstanbul bugün milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan’ı bağrına basıyor.

Yeni bir destan yazacak mıyız. Milletin adamının yeni sistemin Cumhurbaşkanı olarak seçecek miyiz? Cumhur ittifakını AK Parti’yi güçlü bir şekilde meclise gönderecek miyiz? Güçlü bir Türkiye için evet mi?

İstanbul evet dediyse Türkiye evet demiştir.

Yeni bir seçme gün sayıyoruz. İnşallah 24 haziranda bu yıkım ekibine hak ettikleri dersi verecek miyiz?

Adamlar nereye gidiyorsa yıkımdan bahsediyorlar.

Millet neye göre size destek versin. Millet bakar söze bakar sözü kimin söylediğine bakar ona göre karar verir.

İstanbul biliyor ki bu şehirde hizmet denince akla Recep Tayyip Erdoğan gelir AK Parti gelir.

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