Başbakan istifa mektubunu hükümete sundu
Resmi açıklama geldi. Etiyopya Başbakanı Hailemariam Desalegn,görevinden ve koalisyonu oluşturan Etiyopya Halkları Devrimci Demokrasi Cephesinin liderliği görevinden istifa ettiğini bildirdi.
Hükûmet karşıtı protestolar nedeniyle ortaya çıkan siyasi krizde hayatını kaybedenler olduğunu belirten Desalegn, istifasının ülkeye barış ve istikrar getirmesini umduğunu söyledi.
Desalegn'in istifasının, kendi partisi ve parlamentoda onaylanması gerekiyor.
Ülkenin Amhara ve Oromiya eyaletlerinde devam eden hükûmet karşıtı protestolarda 10 kişi hayatını kaybetmişti.
Muhalifler, siyasi ve ekonomik reformlar yapılmasını istiyor.
TÜRKİYE
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