Facebook Twitter Rss

Başbakan istifa mektubunu hükümete sundu

Başbakan istifa mektubunu hükümete sundu.12255
  • Giriş : 16.02.2018 / 12:51:00

Etiyopya Başbakanı Desalegn, istifa mektubunu hükümete sundu.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Resmi açıklama geldi. Etiyopya Başbakanı Hailemariam Desalegn,görevinden ve koalisyonu oluşturan Etiyopya Halkları Devrimci Demokrasi Cephesinin liderliği görevinden istifa ettiğini bildirdi.

Hükûmet karşıtı protestolar nedeniyle ortaya çıkan siyasi krizde hayatını kaybedenler olduğunu belirten Desalegn, istifasının ülkeye barış ve istikrar getirmesini umduğunu söyledi.

Desalegn'in istifasının, kendi partisi ve parlamentoda onaylanması gerekiyor.

Ülkenin Amhara ve Oromiya eyaletlerinde devam eden hükûmet karşıtı protestolarda 10 kişi hayatını kaybetmişti.

Muhalifler, siyasi ve ekonomik reformlar yapılmasını istiyor.

TÜRKİYE

Bin 272 kişinin izni ByLock nedeniyle iptal

Deniz Yücel serbest bırakıldı

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Rusya açıkladı: Suriye rejimi Afrin'e giriyor

Rusya açıkladı: Suriye rejimi Afrin'e giriyor

Rusya, Suriye rejiminin önümüzdeki günlerde Afrin'e gireceğin, açıkladı.

Trump'ın seyahat yasağına engel

Trump'ın seyahat yasağına engel

ABD Başkanı Donald Trump'ın seyahat yasağı yine yargıya takıldı.

 

ABD: YPG'ye silah vermedik

ABD: YPG'ye silah vermedik

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı'ndan YPG ile ilgili açıklama geldi.

ABD'li bakan tek başına bekledi

ABD'li bakan tek başına bekledi

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, Lübnan'da ilginç bir olay yaşadı.

 

ABD'den Erdoğan'a 'Osmanlı tokadı' yanıtı

ABD'den Erdoğan'a 'Osmanlı tokadı' yanıtı

ABD'den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 'Osmanlı tokadı' ile ilgili yanıt geldi.

Rus lider Putin'in hasta olduğu iddia edildi!

Rus lider Putin'in hasta olduğu iddia edildi!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in hasta olduğu iddia edildi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya