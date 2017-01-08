Başbakan, İyad Allavi ile görüştü
Başbakan Binali Yıldırım resmi Irak ziyareti kapsamında Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı İyad Allavi ile görüşme gerçekleştirdi.
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