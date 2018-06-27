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Başbakan İzmir'e geldi

Başbakan İzmir'e geldi.18679
  • Giriş : 27.06.2018 / 15:25:00

Başbakan Binali Yıldırım, cenaze törenine katılmak için İzmir'e geldi.

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Sepet Beşik

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti'den Milletvekili seçilen eski futbolcu Alpay Özalan'ın babasının cenaze törenine katılmak için İzmir'e geldi. Başbakan, burada yaptığı açıklamada Erdoğan-Bahçeli görüşmesine katılacağını belirtti.

Yıldırım yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Allah mekanını cennet eylesin. Bugün cenazede bulunmak için buraya geldik. Buradan Ankara'ya gideceğiz. Cumhurbaşkanı, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile bir görüşme yapacak. O görüşmede ben de olacağım. Önümüzdeki süreci değerlendireceğiz."

Başbakan Yıldırım daha sonra cenaze namazı için camiye girdi

TRT

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