Başbakan İzmir'e geldi
Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti'den Milletvekili seçilen eski futbolcu Alpay Özalan'ın babasının cenaze törenine katılmak için İzmir'e geldi. Başbakan, burada yaptığı açıklamada Erdoğan-Bahçeli görüşmesine katılacağını belirtti.
Yıldırım yaptığı açıklamada, şunları söyledi:
"Allah mekanını cennet eylesin. Bugün cenazede bulunmak için buraya geldik. Buradan Ankara'ya gideceğiz. Cumhurbaşkanı, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile bir görüşme yapacak. O görüşmede ben de olacağım. Önümüzdeki süreci değerlendireceğiz."
Başbakan Yıldırım daha sonra cenaze namazı için camiye girdi
TRT
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