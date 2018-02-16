Başbakan, kanlı saldırı için ABD'yi aradı
Başbakan Binali Yıldırım, Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida Eyaletinde bir okulda meydana gelen ve 17 kişinin hayatını kaybettiği saldırı ile ilgili ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'ye taziye mesajı gönderdi.
TRT
DİĞER HABERLER
Başbakan'dan Almanya açıklaması
Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye-Almanya ilişkileri ile ilgili konuştu.
Başbakan'dan Kılıçdaroğlu'na telefon
Başbakan Binali Yıldırım, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu aradı.
Başbakan'dan uçakta önemli açıklama!
Başbakan Binali Yıldırım, Almanya'ya gidişi sırasında uçakta açıklamalarda bulundu.