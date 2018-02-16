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Başbakan, kanlı saldırı için ABD'yi aradı

Başbakan, kanlı saldırı için ABD'yi aradı.10097
  • Giriş : 16.02.2018 / 15:02:00
  • Güncelleme : 16.02.2018 / 14:57:32

Başbakan Binali Yıldırım, kanlı saldırı sonrası ABD'yi aradı.

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Başbakan Binali Yıldırım, Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida Eyaletinde bir okulda meydana gelen ve 17 kişinin hayatını kaybettiği saldırı ile ilgili ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'ye taziye mesajı gönderdi.

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