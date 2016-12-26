Başbakan: FETÖ'cülere dersini verdik
Başbakan Binali Yıldırımü, havanın kararmasına rağmen meydanda kendisini bekleyen vatandaşlara sesleniyor.
Yıldırım, yoğun tezahuratlar altında yaptığı konuşmaya, 15 Temmuz'daki darbe girişimine halkın darbe yaptığını hatırlatarak başladı.
İşte Yıldırım'ın konuşması:
"15 Temmuz gecesi saat 02.00'de Nasrullah Camii'nden okunan selalar Türkiye'de yankılandı. Değerli hemşehrilerim o gece siz hükümetinize, Başbakanı'nıza, Cumhurun reisine sahip çıktınız, Allah sizden razı olsun.
15 Temmuz'da millet olarak ayağa kalktık, alçak FETÖ'cülere dersini verdik. O gece siz çocuklarınızın geleceğine sahip çıktınız. Biz, alçakların önünde eğilmeyiz, bir tek yaradanın önünde eğiliriz.
139 yıllık hayal gerçek oldu, Ilgaz Tüneli açıldı.
Biz iş üreterek bugünlere geldik. Laf üstüne laf değil, taş üstüne taş koyanlardanız.
Avrasya Tüneli'nin dünyada eşi benzeri yok.
15 Temmuz'dan ders almadıysanız daha beterini görürsünüz. Birliğimizi, kardeşliğimizi kimse bozamaz."
DİĞER HABERLER
CHP'li Böke: Teklif madde madde dökülüyor!
Tartışma konusu olan anayasa değişikliği teklifiyle ilgili CHP'den açıklama geldi.
HDP'li Aysel Tuğluk adliyeye sevk edildi
Gözaltına alınan HDP'li Aysel Tuğluk'un adliyeye sevk edildiği ortaya çıktı.
Dışişleri Bakanı, Rus bakan ile görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Lavrov ile telefonda görüşme gerçekleştirdi.