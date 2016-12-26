Facebook Twitter Rss

Başbakan: FETÖ'cülere dersini verdik

Başbakan: FETÖ'cülere dersini verdik.15850
  • Giriş : 26.12.2016 / 18:08:00
  • Güncelleme : 26.12.2016 / 18:14:23

Başbakan Binali Yıldırım, Kastamonu'da vatandaşlara sesleniyor.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Başbakan Binali Yıldırımü, havanın kararmasına rağmen meydanda kendisini bekleyen vatandaşlara sesleniyor.

Yıldırım, yoğun tezahuratlar altında yaptığı konuşmaya, 15 Temmuz'daki darbe girişimine halkın darbe yaptığını hatırlatarak başladı.

İşte Yıldırım'ın konuşması:

"15 Temmuz gecesi saat 02.00'de Nasrullah Camii'nden okunan selalar Türkiye'de yankılandı. Değerli hemşehrilerim o gece siz hükümetinize, Başbakanı'nıza, Cumhurun reisine sahip çıktınız, Allah sizden razı olsun.

15 Temmuz'da millet olarak ayağa kalktık, alçak FETÖ'cülere dersini verdik. O gece siz çocuklarınızın geleceğine sahip çıktınız. Biz, alçakların önünde eğilmeyiz, bir tek yaradanın önünde eğiliriz.

139 yıllık hayal gerçek oldu, Ilgaz Tüneli açıldı.

Biz iş üreterek bugünlere geldik. Laf üstüne laf değil, taş üstüne taş koyanlardanız.

Avrasya Tüneli'nin dünyada eşi benzeri yok.

15 Temmuz'dan ders almadıysanız daha beterini görürsünüz. Birliğimizi, kardeşliğimizi kimse bozamaz."

Bozdağ: O yetkinin ortağı olmayacak!

Dilara Gönder evlendi: Hoşgeldin eşim

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

CHP'li Böke: Teklif madde madde dökülüyor!

CHP'li Böke: Teklif madde madde dökülüyor!

Tartışma konusu olan anayasa değişikliği teklifiyle ilgili CHP'den açıklama geldi.

HDP'li Aysel Tuğluk adliyeye sevk edildi

HDP'li Aysel Tuğluk adliyeye sevk edildi

Gözaltına alınan HDP'li Aysel Tuğluk'un adliyeye sevk edildiği ortaya çıktı.

 

Başbakan ve Bahçeli anlaştı!

Başbakan ve Bahçeli anlaştı!

Başbakan Binali Yıldırım ile Devlet Bahçeli anayasa konusunda anlaştı.

HDP'ye bir şok daha! Zorla getirilecek!

HDP'ye bir şok daha! Zorla getirilecek!

HDP'li vekil Mehmet Ali Aslan mahkemeye zorla getirilecek.

 

Dışişleri Bakanı, Rus bakan ile görüştü

Dışişleri Bakanı, Rus bakan ile görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Lavrov ile telefonda görüşme gerçekleştirdi.

Anayasa teklifinde ilk 2 madde tamam

Anayasa teklifinde ilk 2 madde tamam

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hareketli anlar yaşanıyor.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya