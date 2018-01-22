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Başbakan, Kılıçdaroğlu ile görüşecek

Başbakan, Kılıçdaroğlu ile görüşecek.13191
  • Giriş : 22.01.2018 / 07:38:00

Başbakan Binali Yıldırım, CHP lideri Kılıçdaroğlu ile görüşecek.

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Sepet Beşik

Ankara'da kritik görüşme. Başbakan Binali Yıldırım, bugün saat 14.00'te Çankaya Köşkü'nde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir görüşme gerçekleştirecek.

Yıldırım, dün Almanya'da bulunan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile telefonla görüşmüş, Afrin'e yönelik gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin bilgi vermişti.

TRT

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