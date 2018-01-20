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Başbakan, Kılıçdaroğlu'na önceden bilgi verdi

Başbakan, Kılıçdaroğlu'na önceden bilgi verdi.14720
  • Giriş : 20.01.2018 / 19:07:00

Başbakan Binali Yıldırım, Afrin operasyonu öncesinde Kemal Kılıçdaroğlu'nu arayarak bilgi verdi.

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CHP lideri, operasyondan hemen önce Başbakan Yıldırım tarafından aranarak bilgilendirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör örgütleri PKK/PYD ve DEAŞ hedeflerine karşı operasyonu resmen 17.00'de başlattığını duyurmuştu.

Alınan bilgiye göre, Başbakan Yıldırım, Almanya'da bulunan Kılıçdaroğlu'nu 16.50'de telefonla aradı.

Görüşmede Yıldırım, Afrin'e gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin Kılıçdaroğlu'na bilgi verdi.

Başbakan Yıldırım'ın, Kılıçdaroğlu ile Türkiye’ye döndükten sonra yüz yüze bir görüşme de yapacağı bildirildi.

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