Başbakan: Kışkırtıcı faaliyetlere yanıt verilecek
Son dönem gerek Kardak krizi gerekse Türkiye'de tutuklanan Yunan askerleri ile ilgili gerilen Yunan-Türk ilişkilerini değerlendiren Başbakan Binali Yıldırım, sert sözler sarfetti.
Başbakan Binali Yıldırım, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Tufan Erhürman'ı resmi törenle karşıladı. Başbakan Yıldırım, "Türkiye, KKTC'nin yanında olmaya devam edecek"diye konuştu. Yunanistan'da Türk bayrağının yakılmasına tepki gösteren Yıldırım, "Bayrağa yapılan hakaret o ülkeye yapılmış sayılır. Bunun kabul edilebilir yanı yoktur" dedi. Akdeniz'deki sondaj gerginliği ile ilgili konuşan Yıldırım, "Kışkırtıcı faaliyetlere karşılık verilecek" diye konuştu.
Başbakan Binali Yıldırım, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Tufan Erhürman ile görüştü. Görüşmede Başbakan Yardımcısı Recep Akdağı da bulundu. Çankaya Köşkü'ndeki görüşme sonrası iki başbakan ortak açıklama yapıyor. Türkiye'nin KKTC'nin yanında olmaya devam edeceğini söyleyen Başbakan Binali Yıldırm şunları söyledi: Türkiye şartlar ne olursa olsun KKTC'nin yanındadır.Ada'da eğer kalıcı, sürdürülebilir bir çözümün mümkün olması gerekiyorsa Güney Kıbrıs Rum tarafının buna zihinsel olarak hazır olması lazım."
Yunanistan'da Türk bayrağının yakılmasıyla ilgili soruyu yanıtlayan Yıldırım, " Bayrağa yapılan bir hakaret o ülkeye yapılmış sayılır. Bunun kabul edilebilir bir yanı yoktur. Ay yıldızlı bayrağımız bizim gururumuzdur. O bayrağın uğruna canlarımızı veriyoruz, bütün imkanlarımızı da seferber ediyoruz. Bu ve buna benzer densizlikleri yapanları muhatap bile almıyoruz" dedi. İki Yunan askeriyle hukuki sürecin devam ettiğini belirten Yıldırım, "Bu konuyu AB ilişkilerine kadar götürmek büyük bir zeka işi. Zaten şimdi Türkiye ile ilgili hangi konu olsa AB'ye işi götürüp taşımak, oradan destek almak bir alışkanlık haline geldi. AB ile olan ilişkilerimizi bu ve buna benzer yeni girişimler zerre kadar ileri de götürmez, geri de düşürmez" ifadesini kullandı.
AKDENİZ'DE SONDAJ GERGİNLİĞİ
Akdeniz'de sondaj gerginliği ile ilgili de konuşan Yıldırım, "Ada etrafında herhangi bir yer altı zenginliğinin dışarıya çıkartılmasında muhatap adada aranıyorsa bu muhatap hem Kuzey'dir hem Güney'dir. Bu iki muhatabın mutabık kalmadığı bir çalışma, bizim açımızdan tehdit olarak, Kuzey Kıbrıs'ın egemenlik haklarını bir ihlal girişimi olarak değerlendirilir. Bunun kimin tarafından yapıldığının önemi yoktur. Kışkırtıcı faaliyetlere karşılık verilecek" diye konuştu.
TRT
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