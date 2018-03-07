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Başbakan: Kışkırtıcı faaliyetlere yanıt verilecek

Başbakan: Kışkırtıcı faaliyetlere yanıt verilecek.12419
  • Giriş : 07.03.2018 / 15:17:00

Başbakan Binali Yıldırım, Yunanistan'la yaşanan gerilimi değerlendirdi.

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Son dönem gerek Kardak krizi gerekse Türkiye'de tutuklanan Yunan askerleri ile ilgili gerilen Yunan-Türk ilişkilerini değerlendiren Başbakan Binali Yıldırım, sert sözler sarfetti.

Başbakan Binali Yıldırım, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Tufan Erhürman'ı resmi törenle karşıladı. Başbakan Yıldırım, "Türkiye, KKTC'nin yanında olmaya devam edecek"diye konuştu. Yunanistan'da Türk bayrağının yakılmasına tepki gösteren Yıldırım, "Bayrağa yapılan hakaret o ülkeye yapılmış sayılır. Bunun kabul edilebilir yanı yoktur" dedi. Akdeniz'deki sondaj gerginliği ile ilgili konuşan Yıldırım, "Kışkırtıcı faaliyetlere karşılık verilecek" diye konuştu.

Başbakan Binali Yıldırım, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti  (KKTC) Başbakanı Tufan Erhürman ile görüştü. Görüşmede Başbakan Yardımcısı Recep Akdağı da bulundu. Çankaya Köşkü'ndeki görüşme sonrası iki başbakan ortak açıklama yapıyor. Türkiye'nin KKTC'nin yanında olmaya devam edeceğini söyleyen Başbakan Binali Yıldırm şunları söyledi: Türkiye şartlar ne olursa olsun KKTC'nin yanındadır.Ada'da eğer kalıcı, sürdürülebilir bir çözümün  mümkün olması gerekiyorsa Güney Kıbrıs Rum tarafının buna zihinsel olarak hazır  olması lazım."

Yunanistan'da Türk bayrağının yakılmasıyla ilgili soruyu yanıtlayan Yıldırım, " Bayrağa  yapılan bir hakaret o ülkeye yapılmış sayılır. Bunun kabul edilebilir bir yanı  yoktur. Ay yıldızlı bayrağımız bizim gururumuzdur. O bayrağın uğruna canlarımızı  veriyoruz, bütün imkanlarımızı da seferber ediyoruz. Bu ve buna benzer  densizlikleri yapanları muhatap bile almıyoruz" dedi.  İki Yunan askeriyle hukuki sürecin devam ettiğini belirten Yıldırım, "Bu  konuyu AB ilişkilerine kadar götürmek büyük bir zeka işi. Zaten şimdi Türkiye ile  ilgili hangi konu olsa AB'ye işi götürüp taşımak, oradan destek almak bir  alışkanlık haline geldi. AB ile olan ilişkilerimizi bu ve buna benzer yeni  girişimler zerre kadar ileri de götürmez, geri de düşürmez" ifadesini kullandı.

AKDENİZ'DE SONDAJ GERGİNLİĞİ

Akdeniz'de  sondaj gerginliği ile ilgili de konuşan Yıldırım, "Ada  etrafında herhangi bir yer altı zenginliğinin dışarıya çıkartılmasında muhatap  adada aranıyorsa bu muhatap hem Kuzey'dir hem Güney'dir. Bu iki muhatabın mutabık  kalmadığı bir çalışma, bizim açımızdan tehdit olarak, Kuzey Kıbrıs'ın egemenlik  haklarını bir ihlal girişimi olarak değerlendirilir. Bunun kimin tarafından  yapıldığının önemi yoktur. Kışkırtıcı faaliyetlere karşılık verilecek"  diye konuştu.

TRT

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