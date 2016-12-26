Facebook Twitter Rss

Başbakan: Kız istemeye giderken yolda kaldım

Başbakan: Kız istemeye giderken yolda kaldım.16145
  • Giriş : 26.12.2016 / 15:23:00

Ilgaz Tüneli'nin açılışında konuşan Başbakan Yıldırım önemli açıklamalarda bulundu.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Başbakan Binali Yıldırım, katıldığı Ilgaz Tüneli açılışında Ilgaz Dağı'nda başından geçen bir olayı anlattı ve tünelin önemini belirtti.

Başbakan, kız istemeye giderken Ilgaz Dağı'nda kaldığını ve tam da orada bu tünelin yapılması gerektiğinin ne kadar önemli olduğunu anladığını açıkladı.

Başbakan Binali Yıldırım, Ilgaz Tüneli'nin açılış töreninde konuştu. Yıldırım, tünelin nasıl yapıldığını anlatırken "Ben bu tünel yapılmadan önce Ilgaz Dağı'nda kaldım. Onun için sıkıntısını bilirim. Dünürümüz Mehmet Bey'e kız istemeye gittiğimizde Ilgaz dağında kaldık. Orada kararını verdim. Bu tünel yapılmalı." dedi.

İşte Yıldırım'ın konuşmasından satırbaşları:

''Kastamonu tarafından girdik buraya ulaşmamız 3 dakika. 70 ile gelirsen 5 dakika. Çalışınca oluyor, durmak yok yola devam.

"KOALİSYON OLSA YIKILIRDI"

Bu ülkede 47 yönetim değişmiş. Normal 17 olması lazım. Darbe yönetimi de var. AK Parti döneminde de 3 darbe girişimi oldu. Koalisyon olsaydı yıkılırdı.

Ülkemize kazandırdığımız her eser Türkiye'nin geleceği, milletin huzuru ve mutluluğu için bir yatırımdır. Millete hizmet yolundan bizi asla kimse geri döndüremez. Sizlerin desteği oldukça aşamayacağımız dağ yok. Tıpkı burada olduğu gibi. O gece 15 Temmuz gecesi milletin yazdığı desten bizim yolumuzu aydınlattı. Onlar ayırmaya bölmeye çalıştıkça biz bir olduk, birlikte Türkiye olduk. Hiçbir güç bu aziz milleti terörle dize getiremeyecek. Yaşadığımız acıları elbette unutmayacağız, unutturmayacağız. Bu acılar bir daha yaşanmasın diye gelecek nesillere aktarılacak.

"40 DAKİKALIK MESAFE 5 DAKİKAYA İNDİ"

Bu tünelle dağ yolundan 40 dakikalık mesafeyi 5 dakikada geçeceksiniz. Bu tünellerle Kastamonu - Çankırı arası yollar kısalıyor. 8 milyon litre tasarruf sağlayacağız. Böylece ekonomiye yılda 40 milyon katkı sağlayacağız.

"ILGAZ DAĞI'NDA KALINCA TÜNELİ YAPMAYA KARAR VERDİM"

Ben bu tünel yapılmadan önce Ilgaz Dağı'nda kaldım. Onun için sıkıntısını bilirim. Dünürümüz Mehmet Bey'e kız istemeye gittiğimizde Ilgaz dağında kaldık. Orada kararını verdim. Bu tünel yapılmalı. O dönemde müdür olan Cahit bey ve ekibi yoğun bir çalışmayı başlattık ve Karayolları Genel Müdürü İsmail Kartal beyin takibi ile bugün bu proje açılıyor. Taş üstüne taş koyan emeği olan herkesten Allah razı olsun.Bu tünelle birlikte Kastamonu ve Çankırı ekonomisi canlanacak. Laf üstüne laf koyanlar var taş üstüne taş koyanlar var. Millet herkese layık olduğu görevi veriyor. Bazılarına konuşma görevi veriyor. iktidara da icraat yapanları koyuyor. Ülkemiz, milletimiz için bu tünel hayırlı olsun."

Düşen Rus uçağının gövdesi bulundu!

PKK operasyonunda 8 kişiye tutuklama

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

CHP'li Böke: Teklif madde madde dökülüyor!

CHP'li Böke: Teklif madde madde dökülüyor!

Tartışma konusu olan anayasa değişikliği teklifiyle ilgili CHP'den açıklama geldi.

HDP'li Aysel Tuğluk adliyeye sevk edildi

HDP'li Aysel Tuğluk adliyeye sevk edildi

Gözaltına alınan HDP'li Aysel Tuğluk'un adliyeye sevk edildiği ortaya çıktı.

 

Başbakan ve Bahçeli anlaştı!

Başbakan ve Bahçeli anlaştı!

Başbakan Binali Yıldırım ile Devlet Bahçeli anayasa konusunda anlaştı.

HDP'ye bir şok daha! Zorla getirilecek!

HDP'ye bir şok daha! Zorla getirilecek!

HDP'li vekil Mehmet Ali Aslan mahkemeye zorla getirilecek.

 

Dışişleri Bakanı, Rus bakan ile görüştü

Dışişleri Bakanı, Rus bakan ile görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Lavrov ile telefonda görüşme gerçekleştirdi.

Anayasa teklifinde ilk 2 madde tamam

Anayasa teklifinde ilk 2 madde tamam

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hareketli anlar yaşanıyor.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya