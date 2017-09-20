Facebook Twitter Rss

Başbakan, komutanlarla konuştu

Başbakan, komutanlarla konuştu.15285
  • Giriş : 20.09.2017 / 12:22:00

Başbakan Binali Yıldırım, Kara Kuvvetleri Komutanı ile buluştu.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Başbakan Binali Yıldırım, bugün kritik toplantılar gerçekleştirecek. Başbakan, kuvvet komutanları ile ayrı ayrı yaptığı toplantılarda ilk olarak Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler'i ağırladı.

Kuzey Irak yerel yönetiminin referandum kararı ve Suriye'de sıcak gelişmeler yaşanırken sınırda büyük askeri hareketlilik ise sürüyor. Sıcak gündem içerisinde dikkat çeken gelişme yaşandı. Başbakan Yıldırım, bugün kuvvet komutanlarıyla görüşüyor. Başbakanlık Basın Müşavirliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre Yıldırım, bugün, Kara Kuvvetleri· Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'i Çankaya Köşkü'nde ayrı ayrı kabul edecek.

İLK GÖRÜŞME GÜLER İLE

Başbakan Yıldırım ilk görüşmesini Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ile yaptı. Görüşme yaklaşık 45 dakika sürdü.

TRT

Bakan'dan okul servisi açıklaması!

İzmir'de FETÖ operasyonu: 83 gözaltı

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Erdoğan, ABD kanalında ABD'yi eleştirdi

Erdoğan, ABD kanalında ABD'yi eleştirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD kanalında ABD'yi eleştirdi.

Hükümetten bir uyarı daha!

Hükümetten bir uyarı daha!

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Barzani ile ilgili sert bir açıklama yaptı.

 

Akşener yeni parti için tarih verdi!

Akşener yeni parti için tarih verdi!

Ünlü siyasetçi Meral Akşener, yeni kuracağı parti için tarih verdi.

CHP'den hükümete TEOG desteği!

CHP'den hükümete TEOG desteği!

TEOG sınavının kaldırılması ile ilgili muhalefetten açıklama geldi.

 

Başbakan'dan TEOG açıklaması!

Başbakan'dan TEOG açıklaması!

Başbakan Binali Yıldırım, 2017-2018 eğitim öğretim yılı açılış törenine katıldı.

Ayhan Bilgen için yeniden tutuklama kararı

Ayhan Bilgen için yeniden tutuklama kararı

HDP'li vekil Ayhan Bilgen için yeniden tutuklama kararı çıkarıldı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya