Başbakan, komutanlarla konuştu
Başbakan Binali Yıldırım, bugün kritik toplantılar gerçekleştirecek. Başbakan, kuvvet komutanları ile ayrı ayrı yaptığı toplantılarda ilk olarak Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler'i ağırladı.
Kuzey Irak yerel yönetiminin referandum kararı ve Suriye'de sıcak gelişmeler yaşanırken sınırda büyük askeri hareketlilik ise sürüyor. Sıcak gündem içerisinde dikkat çeken gelişme yaşandı. Başbakan Yıldırım, bugün kuvvet komutanlarıyla görüşüyor. Başbakanlık Basın Müşavirliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre Yıldırım, bugün, Kara Kuvvetleri· Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'i Çankaya Köşkü'nde ayrı ayrı kabul edecek.
İLK GÖRÜŞME GÜLER İLE
Başbakan Yıldırım ilk görüşmesini Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ile yaptı. Görüşme yaklaşık 45 dakika sürdü.
TRT
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