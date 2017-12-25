Başbakan, Kral ile görüşecek
Afrika turuna çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ardından Başbakan Binali Yıldırım da çarşamba günü Suudi Arabistan'a gitmeye hazırlanıyor. Başbakan, Arabistan Kralı Selman ile görüşecek.
Başbakan Binali Yıldırım çarşamba günü Suudi Arabistan'a gidicek. Başbakanlık Basın Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre Başbakan Yıldırım, 27 Aralık'ta Suudi Arabistan'a resmi ziyarette bulunacak. Ziyaret kapsamında Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz tarafından kabul edilecek Yıldırım, Veliaht Prens ve Savunma Bakanı Muhammed bin Selman ile görüşecek. Görüşmelerde, Suudi Arabistan ile ikili ilişkilerin yanı sıra, bölgesel ve uluslararası meseleler ele alınacak.
TRT
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