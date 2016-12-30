Başbakan, küçük kızla kartopu oynadı
Başbakan Binali Yıldırım, soğuk hava ve karın tadını çıkardı. Sincan Barbaros Camii'ne giden Yıldırım namaz öncesi kar ile oynadı.
Başbakan Binali Yıldırım, cuma namazı için gittiği camide namaz öncesi küçük kızla oyun oynayarak eğlenceli dakikalar geçirdi.
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