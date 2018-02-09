Başbakan, Kuveyt Büyükelçisi ile görüştü
Başbakan Binali Yıldırım, Kuveyt'in Ankara Büyükelçisi Gassan Yusuf Abdulbari ile görüştü.
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