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Başbakan, Kuveyt Büyükelçisi ile görüştü

Başbakan, Kuveyt Büyükelçisi ile görüştü.10097
  • Giriş : 09.02.2018 / 15:47:00

Başbakan Binali Yıldırım, Kuveyt Büyükelçisi Gassan Yusuf Abdulbari ile görüştü.

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Başbakan Binali Yıldırım, Kuveyt'in Ankara Büyükelçisi Gassan Yusuf Abdulbari ile görüştü.

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