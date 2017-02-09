Facebook Twitter Rss

Başbakan'la yemek yemişti!

Başbakan'la yemek yemişti!.18707
  • Giriş : 09.02.2017 / 08:43:00

Başarı ile devam eden El Bab operasyonundan dün kara haberler gelmişti.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Sınır güvenliğimiz için başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında yürütülen El Bab operasyonunda şehit olan Uzman Çavuş Mahmut Uslu'nun yılbaşı gecesi Başbakan Binali Yıldırım ile yemek yediği ortaya çıktı.

El Bab'da şehit olan askerlerden Uzman Çavuş Mahmut Uslu'nun yılbaşı gecesi Başbakan Yıldırım ile aynı karavanadan akşam yemeği yiyen askerlerden biri olduğu ortaya çıktı. Yıldırım, Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde İl Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezinde askerlerle yılbaşı akşamı yemekte bir araya gelmiş, aynı masada yemek yediği askerlerden Uzman Çavuş Mahmut Uslu, Piyade Üsteğmen Onur Kelle, Piyade Uzman Çavuş Mehmet Tuna ve Tank Astsubay Üstçavuş Kenan Taze'nin ailelerini telefonla aramıştı.

Yılbaşı geçesi çekilen görüntülerin ardından 21 Ocak'ta terör örgütü DEAŞ tarafından düzenlenen saldırıda Piyade Uzman Çavuş Selim Topal şehit olmuştu. bugün ise aynı masada yer alan Uzman Çavuş Mahmut Uslu'nun şehadet haberi geldi. Şehit Mahmut Uslu'dan geriye yılbaşı gecesi Başbakan Binali Yıldırım'ın annesini aradığı görüntüler kaldı. Kayıtlarda şehit Uslu'nun Başbakan Yıldırım ve annesine "Vatan toprağı daha önemli" sözleri dikkat çekiyor.

MİLLİYET

Emre Belözoğlu: Bacağımı keseceklerdi

Erdoğan: Benimle pazarlık etme

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Malatya'da 3.9 büyüklüğünde deprem!

Malatya'da 3.9 büyüklüğünde deprem!

Malatya'da 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Suriye sınırına dev bayrak

Suriye sınırına dev bayrak

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine dev bir Türk bayrağı asıldı.

 

Borsa İstanbul Müdürü görevinden ayrıldı

Borsa İstanbul Müdürü görevinden ayrıldı

Borsa İstanbul Genel Müdürü Osman Saraç görevinden ayrıldı.

TSK'nın görev süresi uzatıldı

TSK'nın görev süresi uzatıldı

Aden Tezkeresi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi.

 

El Bab'dan acı haber! 2 asker şehit

El Bab'dan acı haber! 2 asker şehit

2 aydır kuşatma altında tutulan şehirde dün gece şiddetli çatışmalar yaşandı.

Batman'da 33 kamu görevlisi ihraç edildi

Batman'da 33 kamu görevlisi ihraç edildi

Batman'da öğretmenlerin çoğunlukta olduğu 33 kişi kamu görevinden ihraç edildi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya