Başbakan'la yemek yiyen asker şehit
Yılbaşı gecesi birlikte yemek yediği Erzincanlı hemşerisi Piyade Uzman Çavuş Selim Topal'ın Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında yürütülen El Bab operasyonund şehit olduğu ortaya çıktı.
Başbakan Binali Yıldırım'ın yılbaşı akşamı bir araya geldiği ve babasıyla telefonla görüştüğü Erzincanlı hemşehrisi Piyade Uzman Çavuş Selim Topal, Suriye'nin kuzeyindeki El Bab'ın Suflaniyah bölgesinde terör örgütü DEAŞ mensuplarınca bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda şehit oldu.
DEAŞ'ın terör saldırısında şehit düşen Topal, yılbaşı gecesi Başbakan Yıldırım ile aynı karavanadan akşam yemeği yiyen askerlerden biri olarak biliniyor.
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