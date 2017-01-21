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Başbakan'la yemek yiyen asker şehit

Başbakan'la yemek yiyen asker şehit.21529
  • Giriş : 21.01.2017 / 08:09:00

Başbakan'la fotoğraf çekilen askerin şehit olduğu öğrenildi.

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Yılbaşı gecesi birlikte yemek yediği Erzincanlı hemşerisi Piyade Uzman Çavuş Selim Topal'ın Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında yürütülen El Bab operasyonund şehit olduğu ortaya çıktı.

 

Başbakan Binali Yıldırım'ın yılbaşı akşamı bir araya  geldiği ve babasıyla telefonla görüştüğü Erzincanlı hemşehrisi Piyade Uzman Çavuş  Selim Topal, Suriye'nin kuzeyindeki El Bab'ın Suflaniyah bölgesinde terör örgütü  DEAŞ mensuplarınca bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda şehit oldu.

DEAŞ'ın terör saldırısında şehit düşen Topal, yılbaşı gecesi Başbakan  Yıldırım ile aynı karavanadan akşam yemeği yiyen askerlerden biri olarak  biliniyor.

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