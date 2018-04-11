Facebook Twitter Rss

Başbakan, Makedon Cumhurbaşkanı ile görüştü

Başbakan, Makedon Cumhurbaşkanı ile görüştü.22983
  • Giriş : 11.04.2018 / 17:55:00

Başbakan, Makedonya Cumhurbaşkanı Ivanov ile görüşme yaptı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Başbakan Binali Yıldırım, Makedonya Cumhurbaşkanı Ivanov ile 45 dakikalık bir görüşme gerçekleştirdi.

TRT

13 ilde FETÖ operasyonu: 17 kişi gözaltında

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Başbakan'dan ABD ve Rusya'ya: Kabadayılar!

Başbakan'dan ABD ve Rusya'ya: Kabadayılar!

Başbakan Binali Yıldırım, ABD-Rusya gerilimi hakkında açıklama yaptı.

ABD-Rusya gerilimine Türkiye'den tepki

ABD-Rusya gerilimine Türkiye'den tepki

Amerika Birleşik Devletleri-Rusya gerilimine Türkiye'den tepki geldi.

 

Erdoğan, Baykal'ı ziyaret etti!

Erdoğan, Baykal'ı ziyaret etti!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Deniz Baykal'ı ziyaret etti.

Baykal Almanya'dan enkaz gibi döndü!

Baykal Almanya'dan enkaz gibi döndü!

Bir süredir tedavi gören CHP'li Deniz Baykal ile ilgili çarpıcı açıklamalar geldi.

 

Akşener, o 2 parti ile ittifak yapacak

Akşener, o 2 parti ile ittifak yapacak

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, o 2 parti ile ittifak yapacak.

Kılıçdaroğlu'ndan AYM üyelerine çağrı

Kılıçdaroğlu'ndan AYM üyelerine çağrı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, AYM üyelerine çağrıda bulundu.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

'Karımı Gördünüz mü?' filminin oyuncuları Haber Aktüel'e konuştu

'Karımı Gördünüz mü?' filminin oyuncuları Haber Aktüel'e konuştu

Başrollerini Ivana Sert, Peker Açıkalın ve Nuri Alço gibi ünlü isimlerin oynadığı “Karımı Gördünüz mü?” filmi gala yaptı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya