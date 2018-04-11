Başbakan, Makedon Cumhurbaşkanı ile görüştü
Başbakan Binali Yıldırım, Makedonya Cumhurbaşkanı Ivanov ile 45 dakikalık bir görüşme gerçekleştirdi.
TRT
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