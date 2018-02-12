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Başbakan, Makedon mevkidaşı ile görüşüyor

Başbakan, Makedon mevkidaşı ile görüşüyor.10097
  • Giriş : 12.02.2018 / 13:56:00

Başbakan Binali Yıldırım, Makedon mevkidaşı ile görüşüyor.

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Sepet Beşik

Başbakan Binali Yıldırım, Makedonya Başbakanı Zoran Zaev ile Çankaya Köşkü'nde görüşüyor. Başbakan Zaev, tören kıtasını 'Merhaba asker' diyerek selamladı.

İki ülke heyetlerinin takdiminin ardından Yıldırım ve Zaev, Çankaya  Köşkü'nün merdivenlerinde tokalaşarak basına poz verdi. Yıldırım ve Zaev daha  sonra baş başa ve heyetler arası görüşmelere geçti. Törende, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu ile diğer ilgililer de  hazır bulundu.

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