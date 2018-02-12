Başbakan, Makedon mevkidaşı ile görüşüyor
Başbakan Binali Yıldırım, Makedonya Başbakanı Zoran Zaev ile Çankaya Köşkü'nde görüşüyor. Başbakan Zaev, tören kıtasını 'Merhaba asker' diyerek selamladı.
İki ülke heyetlerinin takdiminin ardından Yıldırım ve Zaev, Çankaya Köşkü'nün merdivenlerinde tokalaşarak basına poz verdi. Yıldırım ve Zaev daha sonra baş başa ve heyetler arası görüşmelere geçti. Törende, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu ile diğer ilgililer de hazır bulundu.
HÜRRİYET
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