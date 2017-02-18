Başbakan, Merkel'le görüşüyor
53. Uluslararası Münih Güvenlik Konferansına katılmak için Almanya:'ya giden Başbakan Binali Yıldırım, Almanya Şansölyesi Angela Merkel ile bir araya geldi. 2 liderin terörle mücadele konusunda bilgi alışverişinde bulunacağı öğrenildi.
Toplantıya, AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın ile diğer yetkiler katılıyor.
TRT
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