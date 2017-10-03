Başbakan: Merkezi sınav olacak!
Başbakan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları sonrası kaldırılan TEOG yerine gelecek sistemle ilgili konuştu. Başbakan, yeni modelin detaylarını anlattı.
Başbakan, "Detaylar çalışılıyor. Sınavsız öğrencilik olur mu? Tabii ki öğrenciyseniz hayatınız sınav demektir. Eskiden sözlü sınavlar da vardı. Şimdi var mı, bilmiyorum. Yazılı sınavlar her sınıfta olacak, o sınavlardan birisi de merkezi sistemli olacak. Hepsi bu." dedi.
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