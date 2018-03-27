Başbakan: Metal yorgunluk yok
Başbakan Binali Yıldırım, partisinin grup toplantısında konuşma yaptı ve partide metal yorgunluk iddialarına yanıt verdi.
Partisinin grup toplantısında konuşan Başbakan Binali Yıldırım, "Partimizde metal yorgunluk yok heyecan dorukta. AB'nin karnesi en baştan beri ciddi kırıklar ve yalpalanmalarla dolu " dedi. AB ile yapılan Varna zirvesine ilişkin de konuşan Yıldırım, "AB'nin yaklaşımının hakkaniyetli bir zemine oturacağına dair bir işaret göremedik" diye konuştu.
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