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Başbakan: Metal yorgunluk yok

Başbakan: Metal yorgunluk yok.12419
  • Giriş : 27.03.2018 / 12:12:00

Başbakan Binali Yıldırım, parti ile ilgili basında yer alan iddiaları yorumladı.

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Başbakan Binali Yıldırım, partisinin grup toplantısında konuşma yaptı ve partide metal yorgunluk iddialarına yanıt verdi.

Partisinin grup toplantısında konuşan Başbakan Binali Yıldırım, "Partimizde metal yorgunluk yok heyecan dorukta. AB'nin karnesi en baştan beri ciddi kırıklar ve yalpalanmalarla dolu " dedi. AB ile yapılan Varna zirvesine ilişkin de konuşan Yıldırım, "AB'nin yaklaşımının hakkaniyetli bir zemine oturacağına dair bir işaret göremedik" diye konuştu.

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