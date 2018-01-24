Başbakan, mevkidaşını karın altında karşıladı
Başkent Ankara'ya önemli konuklu. Başbakan Binali Yıldırım, Nijer Başbakanı Rafini'yi karın altında karşıladı. İki lider, törenin ardından Çankaya Köşkü'ne geçti.
Başbakan Yıldırım, Rafini'yi resmi törenle karşıladı. Törenin ardından iki başbakan baş başa görüşmeye geçti. Daha sonra ise heyetler arası görüşmeler yapılacak.
BÖLGESEL VE ULUSLARARASI KONULAR GÖRÜŞÜLECEK
İkili ilişkilerin ele alınacağı görüşmelerde, ekonomik ve kültürel ilişkilerin yanı sıra güncel bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulacak.
TRT
DİĞER HABERLER
Erdoğan'dan Zeytin Dalı açıklaması!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrin operasyonu ile ilgili mesajlar verdi.
Başbakan: Dünyayı onlara dar edeceğiz!
Başbakan Binali Yıldırım, Afrin operasyonu hakkında açıklama yaptı.
AB'nin açıklamasına Külliye'den yanıt
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden Afrin operasyonu ve AB ile ilgili açıklama geldi.