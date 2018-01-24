Facebook Twitter Rss

Başbakan, mevkidaşını karın altında karşıladı

Başbakan, mevkidaşını karın altında karşıladı.17670
  • Giriş : 24.01.2018 / 12:32:00

Başbakan Binali Yıldırım, mevkidaşını karın altında karşıladı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik

Başkent Ankara'ya önemli konuklu. Başbakan Binali Yıldırım, Nijer Başbakanı Rafini'yi karın altında karşıladı. İki lider, törenin ardından Çankaya Köşkü'ne geçti.

Başbakan Yıldırım, Rafini'yi resmi törenle karşıladı. Törenin ardından iki başbakan baş başa görüşmeye geçti. Daha sonra ise heyetler arası görüşmeler yapılacak.

BÖLGESEL VE ULUSLARARASI KONULAR GÖRÜŞÜLECEK

İkili ilişkilerin ele alınacağı görüşmelerde, ekonomik ve kültürel ilişkilerin yanı sıra güncel bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulacak.

TRT

Erdoğan'dan Zeytin Dalı açıklaması!

Kılıçdaroğlu, Twitter'dan andı

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Kılıçdaroğlu, Twitter'dan andı

Kılıçdaroğlu, Twitter'dan andı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter'dan açıklama yaptı.

Erdoğan'dan Zeytin Dalı açıklaması!

Erdoğan'dan Zeytin Dalı açıklaması!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrin operasyonu ile ilgili mesajlar verdi.

 

ABD'den flaş açıklama

ABD'den flaş açıklama

ABD Savunma Bakanlığı tarafından önemli bir açıklama yapıldı.

Başbakan: Dünyayı onlara dar edeceğiz!

Başbakan: Dünyayı onlara dar edeceğiz!

Başbakan Binali Yıldırım, Afrin operasyonu hakkında açıklama yaptı.

 

AB'nin açıklamasına Külliye'den yanıt

AB'nin açıklamasına Külliye'den yanıt

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden Afrin operasyonu ve AB ile ilgili açıklama geldi.

Erdoğan bilgi aldı

Erdoğan bilgi aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, operasyona ilişkin bilgi aldı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya