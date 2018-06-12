Başbakan: Millet sizinle mi uğraşacak!
Başbakan Binali Yıldırım, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması elebaşı Fethullah Gülen'in iade dosyası ile ilgili CHP'ye yüklendi.
Çankırı'da konuşan Başbakan Binali Yıldırım, "Birisi diyor ki 'FETÖ'yü doğru dürüst istemediler', Genel Başkanları da diyor ki 'istemişler.' Millet sizinle mi uğraşacak?" yanıtını verdi.
Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
"Gün, ülkeye sahip çıkma günüdür. Ülkemiz üzerinde emperyal güçlerin büyük oyunları var.
Birisi diyor ki 'FETÖ'yü doğru dürüst istemediler', Genel Başkanları da diyor ki 'istemişler.' Millet sizinle mi uğraşacak?
Söyleyecek bir şey bulamıyorlar, 'en iyisi yalan söyleyelim, yaptıklarını yıkalım' diyorlar. Bunlar yıkım ekibi! AK Partiyi durduralım, gerisi nolursa olsun diyorlar! Eğer sayın Muharrem İnce bir şeyler yapmak istiyorsa, dönsün Türkiye'nin 16 yıllık gelişimine baksın. Biz şov yapmıyoruz, hizmet yapıyoruz! AK Parti bu millete verdiği tüm sözleri tuttu.
Gençlerimize, kadınlarımıza güveniyoruz. Kaybedecek bir dakikamız bile yok. Bizim derdimiz halkımızın geleceğidir."
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